São Paulo x Juventude: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

São Paulo x Juventude: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre São Paulo e Juventude é neste domingo, 23, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
São Paulo e Juventude se enfrentam hoje, domingo, 23 de novembro (23/11), em jogo válido pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Vila Belmiro, em Santos (SP), às 16 horas. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA
São Paulo x Juventude: como chegam os times
O São Paulo amarga três jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro e vem de uma derrota no clássico contra o Corinthians, por 3 a 1. Justamente por isso, o Tricolor busca reagir diante de seu torcedor para não deixar a tão sonhada vaga na Pré-Libertadores escapar.
O grande problema é que o técnico Hernán Crespo vem tendo de lidar com muitos desfalques. São 14 jogadores fora de ação ontra o Juventude. Assim, restam pouquíssimas peças no elenco para o treinador argentino escalar a equipe.
Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp
O Juventude, por sua vez, ainda luta para escapar do rebaixamento. A equipe de Caxias do Sul protagonizou um dos melhores, se não o melhor, jogos da 34ª rodada do Brasileirão, empatando com o Cruzeiro, que briga pelo título, em 3 a 3.
A equipe comandada por Thiago Carpini, ex-São Paulo, não perde há três jogos na competição, somando duas vitórias e um empate, mas, ainda assim, figura na vice-lanterna, com 33 pontos, quatro a menos que o Santos, primeiro time fora do Z4. (Com Gazeta Esportiva)
São Paulo x Juventude: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Globo: canal de TV aberta
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo São Paulo x Juventude
Domingo, 23 de novembro (23/11), às 16 horas (horário de Brasília).
Onde será São Paulo x Juventude
Vila Belmiro, em Santos (SP)
Palmeiras se torna brasileiro com mais participações em finais de Libertadores; CONFIRADúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente