São Paulo x Juventude: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O São Paulo vai enfrentar o Juventude hoje, 23, pelo Brasileirão. / Crédito: Rubens Chiri / São Paulo FC

São Paulo e Juventude se enfrentam hoje, domingo, 23 de novembro (23/11), em jogo válido pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Vila Belmiro, em Santos (SP), às 16 horas. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

São Paulo x Juventude: como chegam os times O São Paulo amarga três jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro e vem de uma derrota no clássico contra o Corinthians, por 3 a 1. Justamente por isso, o Tricolor busca reagir diante de seu torcedor para não deixar a tão sonhada vaga na Pré-Libertadores escapar. O grande problema é que o técnico Hernán Crespo vem tendo de lidar com muitos desfalques. São 14 jogadores fora de ação ontra o Juventude. Assim, restam pouquíssimas peças no elenco para o treinador argentino escalar a equipe.