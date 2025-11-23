Cruzeiro x Corinthians: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Cruzeiro x Corinthians: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Cruzeiro e Corinthians é neste domingo, 23, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Cruzeiro e Corinthians se enfrentam hoje, domingo, 23 de novembro (23/11), em jogo válido pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG), às 20h30min. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no Prime Video (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Cruzeiro x Corinthians: como chegam os times
O Corinthians reagiu após sofrer duas derrotas consecutivas e venceu o clássico contra o São Paulo na última quinta-feira, na Neo Química Arena, por 3 a 1. Os gols do time foram marcados por Yuri Alberto (duas vezes) e Memphis Depay.
Com o resultado, o Timão se manteve vivo na disputa por uma vaga na Libertadores de 2026. A equipe está no décimo lugar, com 45 pontos, oito de distância para o G7. Restam quatro jogos para o fim do Brasileirão.
O Cruzeiro, por sua vez, vem de um empate por 3 a 3 com o Juventude, no Alfredo Jaconi. Os mineiros ocupam a terceira posição da tabela, com 65 pontos.
A Raposa deve concentrar os seus esforços na fase decisiva da Copa do Brasil. Isso porque o time de Leonardo Jardim já está garantido na próxima edição da Libertadores, mas se vê a seis pontos do líder Flamengo. As chances de título no Brasileirão, portanto, são remotas. (Com Gazeta Esportiva)
Cruzeiro x Corinthians: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Prime Video: serviço de streaming
Brasileirão: dia e horário do jogo Cruzeiro x Corinthians
Domingo, 23 de novembro (23/11), às 20h30min (horário de Brasília).
Onde será Cruzeiro x Corinthians
Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
