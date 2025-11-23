Cruzeiro x Corinthians: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Cruzeiro e Corinthians se enfrentam hoje, 23, pelo Brasileirão. / Crédito: Marco Galvão/Cruzeiro

Cruzeiro e Corinthians se enfrentam hoje, domingo, 23 de novembro (23/11), em jogo válido pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG), às 20h30min. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Prime Video (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Cruzeiro x Corinthians: como chegam os times O Corinthians reagiu após sofrer duas derrotas consecutivas e venceu o clássico contra o São Paulo na última quinta-feira, na Neo Química Arena, por 3 a 1. Os gols do time foram marcados por Yuri Alberto (duas vezes) e Memphis Depay. Com o resultado, o Timão se manteve vivo na disputa por uma vaga na Libertadores de 2026. A equipe está no décimo lugar, com 45 pontos, oito de distância para o G7. Restam quatro jogos para o fim do Brasileirão. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp