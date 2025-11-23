Bahia x Vasco: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Bahia x Vasco: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Bahia e Vasco é neste domingo, 23, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Bahia e Vasco se enfrentam hoje, domingo, 23 de novembro (23/11), em jogo válido pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), às 16 horas. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Bahia x Vasco: como chegam os times
Cruzmaltinos e tricolores precisam da vitória para espantar a má fase e lutar por seus objetivos principais. Sétimo colocado na tabela, com 53 pontos, o Bahia, que não vence há três rodadas e vem de derrota em casa para o Fortaleza, mira uma vaga direta na Libertadores. Atual quinto colocado, o Botafogo tem apenas dois pontos a mais.
Já o Vasco, que alcançou a quarta derrota seguida na última quarta-feira, contra o Grêmio, e caiu para a 13ª posição com 42 pontos, segue perigosamente perto da zona do rebaixamento. O Vitória é o primeiro time dentro do Z4, com 37 pontos. (Com Gazeta Esportiva)
Bahia x Vasco: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Globo: canal de TV aberta
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Bahia x Vasco
Domingo, 23 de novembro (23/11), às 16 horas (horário de Brasília).
Onde será Bahia x Vasco
Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
