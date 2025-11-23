Bahia x Vasco: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O Vasco vai em campo contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro / Crédito: Matheus Lima/Vasco

Bahia e Vasco se enfrentam hoje, domingo, 23 de novembro (23/11), em jogo válido pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), às 16 horas. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA

Bahia x Vasco: como chegam os times Cruzmaltinos e tricolores precisam da vitória para espantar a má fase e lutar por seus objetivos principais. Sétimo colocado na tabela, com 53 pontos, o Bahia, que não vence há três rodadas e vem de derrota em casa para o Fortaleza, mira uma vaga direta na Libertadores. Atual quinto colocado, o Botafogo tem apenas dois pontos a mais. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp Já o Vasco, que alcançou a quarta derrota seguida na última quarta-feira, contra o Grêmio, e caiu para a 13ª posição com 42 pontos, segue perigosamente perto da zona do rebaixamento. O Vitória é o primeiro time dentro do Z4, com 37 pontos. (Com Gazeta Esportiva)

