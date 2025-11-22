Palmeiras x Fluminense: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Palmeiras e Fluminense se enfrentam hoje, 22, pelo Brasileirão. / Crédito: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Palmeiras e Fluminense se enfrentam hoje, sábado, 22 de novembro (22/11), em jogo válido pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 21h30min. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Palmeiras x Fluminense: como chegam os times O Palmeiras passa por um momento de instabilidade na temporada, mas ainda assim conseguiu diminuir a vantagem do Flamengo na ponta do Campeonato Brasileiro. O Verdão ocupa a vice-liderança, com 69 pontos - tem dois a menos que o Rubro-Negro carioca, que lidera com 71 pontos. O Alviverde, porém, não sabe o que é vencer há três rodadas no Brasileirão. A equipe palestrina perdeu para Mirassol e Santos e, na última rodada, apenas empatou sem gols com o Vitória. Ainda assim, o time palmeirense ficou a dois pontos do Flamengo, uma vez que o rival carioca perdeu o clássico para o Fluminense.