Palmeiras x Fluminense: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Palmeiras x Fluminense: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Palmeiras e Fluminense é neste e sábado, 22, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Palmeiras e Fluminense se enfrentam hoje, sábado, 22 de novembro (22/11), em jogo válido pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 21h30min. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA
Palmeiras x Fluminense: como chegam os times
O Palmeiras passa por um momento de instabilidade na temporada, mas ainda assim conseguiu diminuir a vantagem do Flamengo na ponta do Campeonato Brasileiro. O Verdão ocupa a vice-liderança, com 69 pontos - tem dois a menos que o Rubro-Negro carioca, que lidera com 71 pontos.
O Alviverde, porém, não sabe o que é vencer há três rodadas no Brasileirão. A equipe palestrina perdeu para Mirassol e Santos e, na última rodada, apenas empatou sem gols com o Vitória. Ainda assim, o time palmeirense ficou a dois pontos do Flamengo, uma vez que o rival carioca perdeu o clássico para o Fluminense.
Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp
Do outro lado, o Fluminense vive uma boa fase sob o comando de Luis Zubeldía. O Tricolor carioca conseguiu uma série de resultados importantes e subiu posições na tabela. A equipe figura na sexta posição, com 54 pontos, e ficou mais próxima de conquistar uma vaga na Copa Libertadores.
O Fluminense não sabe o que é perder há três rodadas na Série A e saiu invicto de uma sequência dura contra Mirassol, Cruzeiro e Flamengo, três rivais do G4 - ganhou do time paulista, empatou com a Raposa e também venceu o rival carioca, este último por 2 a 0, no Maracanã. (Com Gazeta Esportiva)
Palmeiras x Fluminense: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Palmeiras x Fluminense
Sábado, 22 de novembro (22/11), às 21h30min (horário de Brasília).
Onde será Palmeiras x Fluminense
Allianz Parque, em São Paulo (SP)
Palmeiras se torna brasileiro com mais participações em finais de Libertadores; CONFIRADúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente