Flamengo x Bragantino: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O Flamengo vai enfrentar o Bragantino hoje, 22, pelo Brasileirão. / Crédito: Adriano Fontes/Flamengo

Flamengo e Bragantino se enfrentam hoje, sábado, 22 de novembro (22/11), em jogo válido pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h30min. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Flamengo x Bragantino: como chegam os times Líder do Brasileiro, o Flamengo não pode se concentrar somente na final do dia 29, em Lima, no Peru. Como a equipe ainda terá uma partida na próxima terça-feira, contra o Atlético-MG, o técnico Filipe Luis precisa dosar o desgaste dos atletas visando a grande decisão. A irregularidade tem marcado a campanha rubro-negra nos últimos jogos. Com 71 pontos, o Fla vem de derrota no clássico contra o Fluminense e venceu apenas duas das últimas cinco partidas. Para o confronto deste sábado, Filipe Luis perdeu Erick Pulgar e Saul, que receberam o terceiro cartão amarelo no Fla-Flu. Já Pedro (lesão muscular), e Allan (fascite plantar) continuam de fora. Por outro lado, o time titular deve ter os retornos de Varela, Alex Sandro e Arrascaeta.

As principais dúvidas de Filipe Luis são na zaga, onde Léo Ortiz pode dar lugar a Danilo e ficar como opção para o segundo tempo, e no meio, com a disputa entre Evertton Araújo e De La Cruz por uma vaga. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp Já o Red Bull Bragantino está embalado por três vitórias consecutivas contra adversários de peso, Corinthians, São Paulo e Atlético-MG. Com 45 pontos na tabela e no oitavo lugar, o Massa-Bruta ainda sonha com uma vaga na Libertadores.