Flamengo x Bragantino: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Flamengo x Bragantino: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Flamengo e Bragantino é neste e sábado, 22, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Flamengo e Bragantino se enfrentam hoje, sábado, 22 de novembro (22/11), em jogo válido pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h30min. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Flamengo x Bragantino: como chegam os times
Líder do Brasileiro, o Flamengo não pode se concentrar somente na final do dia 29, em Lima, no Peru. Como a equipe ainda terá uma partida na próxima terça-feira, contra o Atlético-MG, o técnico Filipe Luis precisa dosar o desgaste dos atletas visando a grande decisão.
A irregularidade tem marcado a campanha rubro-negra nos últimos jogos. Com 71 pontos, o Fla vem de derrota no clássico contra o Fluminense e venceu apenas duas das últimas cinco partidas.
Para o confronto deste sábado, Filipe Luis perdeu Erick Pulgar e Saul, que receberam o terceiro cartão amarelo no Fla-Flu. Já Pedro (lesão muscular), e Allan (fascite plantar) continuam de fora. Por outro lado, o time titular deve ter os retornos de Varela, Alex Sandro e Arrascaeta.
As principais dúvidas de Filipe Luis são na zaga, onde Léo Ortiz pode dar lugar a Danilo e ficar como opção para o segundo tempo, e no meio, com a disputa entre Evertton Araújo e De La Cruz por uma vaga.
Já o Red Bull Bragantino está embalado por três vitórias consecutivas contra adversários de peso, Corinthians, São Paulo e Atlético-MG. Com 45 pontos na tabela e no oitavo lugar, o Massa-Bruta ainda sonha com uma vaga na Libertadores.
Vagner Mancini fará alterações na zaga por conta da suspensão de Alix Vinícius e o retorno de Pedro Henrique. Entregues ao departamento médico ou em transição, Guzmán Rodríguez, Bruno Gonçalves, Eric Ramires, Matheus Fernandes, Henry Mosquera, Agustin Sant’Anna e Vinicinho serão desfalques certos. (Com Gazeta Esportiva)
Flamengo x Bragantino: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Flamengo x Bragantino
Sábado, 22 de novembro (22/11), às 21h30min (horário de Brasília).
Onde será Flamengo x Bragantino
Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Flamengo se torna brasileiro com mais participações em finais de Libertadores; CONFIRA