Botafogo x Grêmio: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Botafogo e Grêmio se enfrentam hoje, 22, pelo Brasileirão. / Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Botafogo e Grêmio se enfrentam hoje, sábado, 22 de novembro (22/11), em jogo válido pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 19h30min. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na Record (canal de TV aberta), na CazéTV (canal do Youtube) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Botafogo x Grêmio: como chegam os times Sem perder há seis jogos na competição, o Glorioso vem de um triunfo sofrido de 3 a 2 sobre o Sport em casa. Com 55 pontos, vai se garantir matematicamente na Copa Libertadores, pelo menos na fase eliminatória, em caso de um triunfo. Mas a meta é manter a quinta posição, avançando diretamente para a etapa de grupos. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp Com 43 pontos e embalado pelo triunfo de 2 a 0 sobre o Vasco, no Rio Grande do Sul, o Grêmio tem planos mais modestos. Vencer para afastar de vez qualquer risco, já remoto, de rebaixamento e se aproximar da vaga na próxima Copa Sul-Americana. Até a Libertadores é possível caso a zona de classificação vire G8. (Com Gazeta Esportiva)

