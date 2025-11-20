Corinthians x São Paulo: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Corinthians e São Paulo se enfrentam hoje, 20, pelo Brasileirão. / Crédito: Paulo Pinto / São Paulo FC

Corinthians e São Paulo se enfrentam hoje, quinta-feira, 20 de novembro (20/11), em jogo válido pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), às 19h30min. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na Record (canal de TV aberta), na CazéTV (canal do Youtube) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Corinthians x São Paulo: como chegam os times O Corinthians vem para o clássico com a confiança um tanto abalada após a série de duas derrotas consecutivas. O Timão vinha de uma sequência positiva, mas não conseguiu colocar um ponto final na oscilação e amargou reveses para Red Bull Bragantino (fora) e Ceará (em casa). A sequência negativa também impediu o Corinthians de sonhar com objetivos maiores no Brasileirão. Neste momento, o Alvinegro ocupa a 13ª posição na tabela, com 42 pontos. O time corintiano está mais próximo da zona de rebaixamento (sete pontos) do que da zona de classificação à Libertadores (nove pontos).