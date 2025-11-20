Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Corinthians x São Paulo: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Jogo do Brasileirão Série A entre Corinthians e São Paulo é nesta quinta-feira, 20, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Autor Iara Costa
Autor
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
Corinthians e São Paulo se enfrentam hoje, quinta-feira, 20 de novembro (20/11), em jogo válido pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), às 19h30min. (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo na Record (canal de TV aberta), na CazéTV (canal do Youtube) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Corinthians x São Paulo: como chegam os times  

O Corinthians vem para o clássico com a confiança um tanto abalada após a série de duas derrotas consecutivas. O Timão vinha de uma sequência positiva, mas não conseguiu colocar um ponto final na oscilação e amargou reveses para Red Bull Bragantino (fora) e Ceará (em casa).

A sequência negativa também impediu o Corinthians de sonhar com objetivos maiores no Brasileirão. Neste momento, o Alvinegro ocupa a 13ª posição na tabela, com 42 pontos. O time corintiano está mais próximo da zona de rebaixamento (sete pontos) do que da zona de classificação à Libertadores (nove pontos).

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

O São Paulo voltou a derrapar nas últimas duas rodadas do Campeonato Brasileiro e viu a vaga na Copa Libertadores ficar um ponto mais distante. O Tricolor paulista caiu para a nona colocação, com 45 pontos - tem seis pontos a menos que o Fluminense, sétimo colocado no momento.

Os comandados do técnico Hernán Crespo oscilaram no recorte recente, com duas vitórias, um empate e duas derrotas nas últimas cinco rodadas. A equipe são-paulina não vence há dois jogos, vindo de um empate contra o Flamengo e de um revés para o Red Bull Bragantino, ambos na condição de mandante. (Com Gazeta Esportiva)

Corinthians x São Paulo: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

  • Record: canal de TV aberta
  • CazéTV: canal do Youtube
  • Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão: dia e horário do jogo Corinthians x São Paulo

Quinta-feira, 20 de novembro (20/11), às 19h30min (horário de Brasília).

Onde será Corinthians x São Paulo

Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

