Corinthians x São Paulo: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Corinthians x São Paulo: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Corinthians e São Paulo é nesta quinta-feira, 20, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Corinthians e São Paulo se enfrentam hoje, quinta-feira, 20 de novembro (20/11), em jogo válido pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), às 19h30min. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo na Record (canal de TV aberta), na CazéTV (canal do Youtube) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA
Corinthians x São Paulo: como chegam os times
O Corinthians vem para o clássico com a confiança um tanto abalada após a série de duas derrotas consecutivas. O Timão vinha de uma sequência positiva, mas não conseguiu colocar um ponto final na oscilação e amargou reveses para Red Bull Bragantino (fora) e Ceará (em casa).
A sequência negativa também impediu o Corinthians de sonhar com objetivos maiores no Brasileirão. Neste momento, o Alvinegro ocupa a 13ª posição na tabela, com 42 pontos. O time corintiano está mais próximo da zona de rebaixamento (sete pontos) do que da zona de classificação à Libertadores (nove pontos).
Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp
O São Paulo voltou a derrapar nas últimas duas rodadas do Campeonato Brasileiro e viu a vaga na Copa Libertadores ficar um ponto mais distante. O Tricolor paulista caiu para a nona colocação, com 45 pontos - tem seis pontos a menos que o Fluminense, sétimo colocado no momento.
Os comandados do técnico Hernán Crespo oscilaram no recorte recente, com duas vitórias, um empate e duas derrotas nas últimas cinco rodadas. A equipe são-paulina não vence há dois jogos, vindo de um empate contra o Flamengo e de um revés para o Red Bull Bragantino, ambos na condição de mandante. (Com Gazeta Esportiva)
Corinthians x São Paulo: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Record: canal de TV aberta
- CazéTV: canal do Youtube
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Corinthians x São Paulo
Quinta-feira, 20 de novembro (20/11), às 19h30min (horário de Brasília).
Onde será Corinthians x São Paulo
Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
Palmeiras se torna brasileiro com mais participações em finais de Libertadores; CONFIRADúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente