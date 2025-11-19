Santos x Mirassol: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O Santos vai enfrentar o Mirassol hoje, 19, pelo Brasileirão. / Crédito: Raul Baretta/ Santos FC

Santos e Mirassol se enfrentam hoje, quarta-feira, 19 de novembro (19/11), em jogo válido pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Vila Belmiro, em Santos (SP), às 21h30min. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Santos x Mirassol: como chegam os times O Santos chega confiante para o confronto na Vila Belmiro. O Peixe conseguiu encerrar um jejum de cinco jogos sem vencer no Brasileirão ao bater o rival Palmeiras, por 1 a 0, no clássico atrasado da 13ª rodada do Brasileirão. Rollheiser, no fim, balançou as redes para dar a vitória aos donos da casa. A importante vitória no clássico garantiu um respiro ao Santos, que saiu da zona de rebaixamento. O Alvinegro Praiano chegou aos 36 pontos e pulou para a 16ª colocação, empurrando o Vitória para o Z4. O Leão aparece no 17º posto, com 35 pontos. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

Do outro lado, o Mirassol também chega em alta após uma grande vitória, que coincidentemente também veio contra o Palmeiras. A equipe do interior paulista venceu o Verdão por 2 a 1 na última rodada e colocou um ponto final na oscilação, uma vez que vinha de uma derrota e um empate. O confronto diante do Santos tem um peso importante para o Mirassol. Em caso de vitória, os comandados do técnico Rafael Guanaes podem garantir uma vaga antecipadamente na próxima edição da Copa Libertadores, o que representaria um feito histórico para o time, que ocupa a quarta posição, com 59 pontos. Para garantir a vaga matematicamente, basta uma simples vitória contra o Santos na Vila Belmiro. Já em caso de empate, o Mirassol precisará torcer por um tropeço do São Paulo, que visita o Corinthians na 35ª rodada. (Com Gazeta Esportiva)

