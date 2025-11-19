Fluminense x Flamengo: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Fluminense x Flamengo: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Fluminense e Flamengo é nesta quarta-feira, 19, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Fluminense e Flamengo se enfrentam hoje, quarta-feira, 19 de novembro (19/11), em jogo válido pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h30min. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Fluminense x Flamengo: como chegam os times
Com 51 pontos, o Fluminense aparece na sétima posição e está a dois do Bahia, primeira equipe dentro do G5. Para o clássico, Martinelli cumpriu suspensão na última rodada e retorna ao time. O meia Paulo Henrique Ganso vem treinando com o grupo e deve estar à disposição. Já Germán Cano e Manoel seguem em recuperação de problemas no joelho.
Já o Flamengo, com 71 pontos, lidera o Brasileirão de forma isolada. Para o clássico, o clube preparou uma operação para tentar trazer atletas que estavam com suas seleções, mas o aproveitamento deles é incerto. Léo Ortiz, Jorginho e De La Cruz, que estavam entregues ao departamento médico, podem ser relacionados. Já o atacante Pedro e o volante Allan seguem sem condições de jogo. (Com Gazeta Esportiva)
Fluminense x Flamengo: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Fluminense x Flamengo
Quarta-feira, 19 de novembro (19/11), às 21h30min (horário de Brasília).
Onde será Fluminense x Flamengo
Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
