Gabriel Magalhães tem lesão constatada e é cortado da seleção brasileira

O zagueiro Gabriel Magalhães foi cortado da seleção brasileira após exames confirmarem uma lesão muscular na coxa direita. O defensor do Arsenal foi reavaliado neste domingo, 16, e passou por exames de imagem que apontaram o problema físico.

Com isso, ele não viaja para Lille, na França, onde o Brasil enfrenta a Tunísia no último compromisso do ano. O amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026 será disputado na terça-feira, 18, às 16h30 (de Brasília), no Decathlon Stadium.