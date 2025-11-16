Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Gabriel Magalhães tem lesão constatada e é cortado da seleção brasileira

Defensor deixou o campo na vitória do Brasil sobre Senegal reclamando de incômodo muscular
O zagueiro Gabriel Magalhães foi cortado da seleção brasileira após exames confirmarem uma lesão muscular na coxa direita. O defensor do Arsenal foi reavaliado neste domingo, 16, e passou por exames de imagem que apontaram o problema físico.

Com isso, ele não viaja para Lille, na França, onde o Brasil enfrenta a Tunísia no último compromisso do ano. O amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026 será disputado na terça-feira, 18, às 16h30 (de Brasília), no Decathlon Stadium.

A comissão técnica optou por não chamar outro jogador para a vaga do zagueiro.

Neste último sábado, 15, o defensor deixou o campo na vitória do Brasil sobre Senegal reclamando de incômodo muscular. Ele atuou por 64 minutos e foi substituído por Wesley aos 19 minutos do segundo tempo.

