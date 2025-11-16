Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Goleado pelo Flamengo, Sport é rebaixado para Série B com cinco jogos de antecedência

Goleado pelo Flamengo, Sport é rebaixado para Série B com cinco jogos de antecedência

Lanterna da Série A com 17 pontos, o Leão venceu apenas dois jogos em 33 disputados
Atualizado às Autor João Pedro Oliveira
Autor
João Pedro Oliveira Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Sport é o primeiro clube rebaixado para a Série B de 2026. Neste sábado, 15, na Arena Pernambuco, em Recife (PE), o Leão da Ilha foi goleado pelo Flamengo por 5 a 1 e teve sua queda confirmada com cinco rodadas de antecedência. 

No duelo, o time pernambucano até saiu na frente com gol de Pablo, mas teve duas expulsões e sofreu a virada. Os tentos dos cariocas foram assinalados por Luiz Araújo, Juninho, Bruno Henrique, Ayrton Lucas e Douglas Telles. 

Leia mais

Com o resultado negativo, a equipe de Recife carimbou seu rebaixamento de forma matemática. Lanterna da Série A com 17 pontos, o Leão venceu apenas dois jogos em 33 disputados, registrando ainda 11 empates e 20 derrotas.

Tendo que cumprir tabela até o fim do certame nacional, o Sport volta a campo na terça-feira, 18, diante do Botafogo. Depois, enfrenta Vitória, Santos, Bahia e Grêmio para se despedir da elite.

Flamengo líder

Por outro lado, a goleada em Recife (PE) fez o Flamengo assumir a liderança da Série A do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, o Rubro-Negro chegou a 71 pontos e contou com a derrota do Palmeiras para o Santos, que manteve o Verdão estacionado nos 68 pontos, para assumir a ponta da tabela.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar