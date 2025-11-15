Santos x Palmeiras: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Santos e Palmeiras se enfrentam hoje, 15, pelo Brasileirão. / Crédito: César Greco/Palmeiras

Santos e Palmeiras se enfrentam hoje, sábado, 15 de novembro (15/11), em jogo atrasado válido pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Vila Belmiro, em Santos (SP), às 21 horas. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Santos x Palmeiras: como chegam os times O Santos vive situação delicada na competição. Após a derrota para o Flamengo, o time caiu para a 17ª colocação, com 33 pontos - dois a menos que o primeiro fora da zona de rebaixamento. A equipe comandada por Vojvoda não vence há cinco rodadas, somando dois empates e três derrotas nesse período. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp Líder do Campeonato Brasileiro com 68 pontos, o Palmeiras tenta se recuperar após a derrota para o Mirassol, que permitiu ao Flamengo igualar a pontuação. O time de Abel Ferreira segue à frente pois tem uma vitória a mais que o time carioca. Para buscar os três pontos, o Palmeiras terá que superar um total de 12 desfalques. (Com Gazeta Esportiva)

