Santos x Palmeiras: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Santos x Palmeiras: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Santos e Palmeiras é neste sábado, 15, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Santos e Palmeiras se enfrentam hoje, sábado, 15 de novembro (15/11), em jogo atrasado válido pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Vila Belmiro, em Santos (SP), às 21 horas. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Santos x Palmeiras: como chegam os times
O Santos vive situação delicada na competição. Após a derrota para o Flamengo, o time caiu para a 17ª colocação, com 33 pontos - dois a menos que o primeiro fora da zona de rebaixamento. A equipe comandada por Vojvoda não vence há cinco rodadas, somando dois empates e três derrotas nesse período.
Líder do Campeonato Brasileiro com 68 pontos, o Palmeiras tenta se recuperar após a derrota para o Mirassol, que permitiu ao Flamengo igualar a pontuação. O time de Abel Ferreira segue à frente pois tem uma vitória a mais que o time carioca. Para buscar os três pontos, o Palmeiras terá que superar um total de 12 desfalques. (Com Gazeta Esportiva)
Santos x Palmeiras: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Santos x Palmeiras
Sábado, 15 de novembro (15/11), às 21 horas (horário de Brasília).
Onde será Santos x Palmeiras
Vila Belmiro, em Santos (SP)
