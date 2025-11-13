Ancelotti realiza penúltimo treino da seleção antes do amistoso contra Senegal

Ancelotti realiza penúltimo treino da seleção antes do amistoso contra SenegalA atividade aconteceu, novamente, no CT do Arsenal, na Inglaterra. Como de costume, a comissão técnica liberou os primeiros 15 minutos do treino à imprensa
A Seleção Brasileira está em reta final de preparação para o amistoso contra Senegal, o primeiro desta data Fifa de novembro. Nesta quinta-feira, o técnico Carlo Ancelotti comandou o penúltimo treino da equipe antes do compromisso e seguiu os testes na equipe, esboçando o time que pode começar como titular.
A atividade aconteceu, novamente, no CT do Arsenal, na Inglaterra. Como de costume, a comissão técnica liberou os primeiros 15 minutos do treino à imprensa.
Como foi o treino?
Os goleiros Ederson, Bento e John chegaram a campo primeiro e já deram início ao aquecimento com os preparadores de goleiro. Posteriormente, o restante do grupo foi a campo e trabalhou sob orientação da comissão técnica. Logo no início das atividades, Carlo Ancelotti teve uma conversa com o volante Fabinho, enquanto os demais jogadores já aqueciam no gramado.
A comissão dividiu o elenco e entregou colete para 10 jogadores de linha: Marquinhos, Gabriel Magalhães, Wesley, Caio Henrique, Bruno Guimarães, Fabinho, Rodrygo, Luiz Henrique, Vitor Roque e Vini Jr.
A Seleção volta a treinar nesta sexta-feira. Ancelotti concederá entrevista coletiva pouco antes da última atividade em que definirá o time titular para enfrentar Senegal, às 13 horas (de Brasília) deste sábado. O treinador busca dar uma resposta após derrota para o Japão no último compromisso de outubro.
Próximos jogos da Seleção Brasileira
Brasil x Senegal
Data e hora: 15 de novembro de 2025 (sábado), às 13 horas (de Brasília)
Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)
Brasil x Tunísia
Data e hora: 18 de novembro de 2025, às 16h30 (de Brasília)
Local: Decathlon Stadium, em Lille (FRA)