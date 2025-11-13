Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ancelotti realiza penúltimo treino da seleção antes do amistoso contra Senegal

A atividade aconteceu, novamente, no CT do Arsenal, na Inglaterra. Como de costume, a comissão técnica liberou os primeiros 15 minutos do treino à imprensa
A Seleção Brasileira está em reta final de preparação para o amistoso contra Senegal, o primeiro desta data Fifa de novembro. Nesta quinta-feira, o técnico Carlo Ancelotti comandou o penúltimo treino da equipe antes do compromisso e seguiu os testes na equipe, esboçando o time que pode começar como titular.

A atividade aconteceu, novamente, no CT do Arsenal, na Inglaterra. Como de costume, a comissão técnica liberou os primeiros 15 minutos do treino à imprensa.

Como foi o treino?

Os goleiros Ederson, Bento e John chegaram a campo primeiro e já deram início ao aquecimento com os preparadores de goleiro. Posteriormente, o restante do grupo foi a campo e trabalhou sob orientação da comissão técnica. Logo no início das atividades, Carlo Ancelotti teve uma conversa com o volante Fabinho, enquanto os demais jogadores já aqueciam no gramado.

A comissão dividiu o elenco e entregou colete para 10 jogadores de linha: Marquinhos, Gabriel Magalhães, Wesley, Caio Henrique, Bruno Guimarães, Fabinho, Rodrygo, Luiz Henrique, Vitor Roque e Vini Jr.

A Seleção volta a treinar nesta sexta-feira. Ancelotti concederá entrevista coletiva pouco antes da última atividade em que definirá o time titular para enfrentar Senegal, às 13 horas (de Brasília) deste sábado. O treinador busca dar uma resposta após derrota para o Japão no último compromisso de outubro.

Próximos jogos da Seleção Brasileira

Brasil x Senegal

Data e hora: 15 de novembro de 2025 (sábado), às 13 horas (de Brasília)
Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)

Brasil x Tunísia

Data e hora: 18 de novembro de 2025, às 16h30 (de Brasília)
Local: Decathlon Stadium, em Lille (FRA)

Tags

seleção brasileira de futebol CBF

