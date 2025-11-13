Ancelotti realiza penúltimo treino da seleção antes do amistoso contra Senegal

Técnico Carlo Ancelotti em treino da seleção brasileira / Crédito: RAFAEL RIBEIRO/CBF

A Seleção Brasileira está em reta final de preparação para o amistoso contra Senegal, o primeiro desta data Fifa de novembro. Nesta quinta-feira, o técnico Carlo Ancelotti comandou o penúltimo treino da equipe antes do compromisso e seguiu os testes na equipe, esboçando o time que pode começar como titular. A atividade aconteceu, novamente, no CT do Arsenal, na Inglaterra. Como de costume, a comissão técnica liberou os primeiros 15 minutos do treino à imprensa.