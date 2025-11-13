CBF negocia amistoso entre Brasil e Noruega antes da Copa de 2026

Seleção deve fazer dois testes preparatórios antes do Mundial. Duelo com Haaland e companhia é uma das possibilidades / Crédito: Jogada 10

A CBF trabalha para escolher os últimos compromissos do Brasil antes da Copa do Mundo de 2026. A entidade pretende agendar dois amistosos, sendo um em território nacional e outro em uma das sedes do Mundial – Canadá, Estados Unidos ou México. Um dos possíveis adversários é a Noruega, equipe do artilheiro Erling Haaland, que lidera as Eliminatórias Europeias com 12 gols em seis partidas. A ideia da CBF é que o confronto, caso seja confirmado, aconteça fora do Brasil, como parte da aclimatação da equipe ao ambiente da Copa.

“(A Noruega) É uma das possíveis. Tem jogadores jogando nas grandes ligas, uma seleção que está mostrando nessas Eliminatórias a sua força. Está entre as possíveis, mas requer uma série de negociações, por isso que a gente toma muito cuidado em não gerar uma expectativa e depois não concretizar”, disse Rodrigo Caetano, coordenador de seleções masculinas da CBF. A definição depende de fatores logísticos e também do sorteio dos grupos do Mundial, marcado para o dia 5 de dezembro. Além disso, a confirmação está atrelada à classificação da Noruega, que atualmente lidera o Grupo I das Eliminatórias, à frente da Itália, e pode garantir a vaga já nesta Data Fifa. Com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias e ocupando a 29ª posição no ranking da Fifa, a seleção nórdica é vista pela CBF como um teste de alto nível técnico. Diretor quer testes ‘difíceis’ para o Brasil Rodrigo Caetano destacou que o planejamento da Seleção inclui enfrentar adversários fortes para chegar à Copa com equilíbrio e preparo diante das dificuldades do torneio.

“É óbvio que queremos vencer, é óbvio que queremos chegar com um nível de confiança elevadíssimo. Mas, particularmente, eu quero que enfrentemos adversidades, novidades e dificuldades até lá. Porque funciona assim na vida de um atleta. Que tenhamos as nossas dificuldades surpresas nesse período, porque lá o erro é fatal. Uma Copa do Mundo é um torneio que passa muito rápido, de um nível de exigência elevadíssimo. A questão da concentração, do foco, da atenção, pode definir uma permanência ou uma eliminação num torneio tão importante como esse”, afirmou o dirigente. O amistoso que estará sendo realizado no Brasil deve ocorrer contra uma seleção que não participará do Mundial. O Maracanã desponta como o local favorito para receber o jogo. Contudo, antes da definição desses confrontos, o Brasil entra em campo neste sábado (15/11), às 13h, contra o Senegal, no Emirates Stadium, em Londres. Na terça-feira (18/11), o time de Carlo Ancelotti encara a Tunísia, em Lille, na França.