Atlético-MG x Fortaleza: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Breno Lopes, ponta do Fortaleza, durante jogo contra o Flamengo / Crédito: Mateus Lotif / Fortaleza EC

Atlético-MG e Fortaleza se enfrentam hoje, quarta-feira, 12 de novembro (12/11), em jogo válido pela 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), às 20h30min. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Atlético-MG x Fortaleza: como chegam os times A vitória contra o Galo é inegociável, sobretudo pelas três rodadas passadas do Leão do Pici, em que saiu na frente no placar e teve chances claras para ampliar a vantagem, mas não teve competência e, no final, sofreu amargos empates. Restando seis partidas para o término do Brasileirão, o Tricolor precisa de pelo menos quatro triunfos e um empate para sonhar em permanecer na elite nacional.

Para a partida, o técnico Martín Palermo tem desfalques importantes. Adam Bareiro, responsável por marcar três gols nos últimos três jogos do Leão, está suspenso, assim como Emanuel Brítez e Matheus Pereira. Além do trio, há quatro jogadores em tratamento no departamento médico: João Ricardo, Benevenuto, Rodrigo e Marinho.

