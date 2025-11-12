Atlético-MG x Fortaleza: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Atlético-MG x Fortaleza: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Atlético-MG e Fortaleza é nesta quarta-feira, 12, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Atlético-MG e Fortaleza se enfrentam hoje, quarta-feira, 12 de novembro (12/11), em jogo válido pela 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), às 20h30min. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Atlético-MG x Fortaleza: como chegam os times
A vitória contra o Galo é inegociável, sobretudo pelas três rodadas passadas do Leão do Pici, em que saiu na frente no placar e teve chances claras para ampliar a vantagem, mas não teve competência e, no final, sofreu amargos empates. Restando seis partidas para o término do Brasileirão, o Tricolor precisa de pelo menos quatro triunfos e um empate para sonhar em permanecer na elite nacional.
Para a partida, o técnico Martín Palermo tem desfalques importantes. Adam Bareiro, responsável por marcar três gols nos últimos três jogos do Leão, está suspenso, assim como Emanuel Brítez e Matheus Pereira. Além do trio, há quatro jogadores em tratamento no departamento médico: João Ricardo, Benevenuto, Rodrigo e Marinho.
Adversário do Fortaleza, o Atlético-MG vive um momento positivo na temporada. O Galo acumula seis jogos de invencibilidade, quatro deles pela Série A — os outros dois são pela Copa Sul-Americana, competição em que o time conquistou a classificação à final após superar o Independiente del Valle-EQU. No Brasileirão, o clube mineiro vem de duas vitórias seguidas, contra Bahia e Sport.
Com 43 pontos, o Atlético-MG ocupa a 9ª posição e trava uma briga acirrada com o São Paulo pelo G-8 da tabela, zona que pode garantir vaga na pré-Libertadores, embora o Galo tenha a possibilidade de ingressar diretamente no torneio continental por meio da Sul-Americana. Para o duelo com o Fortaleza, Sampaoli tem ausências relevantes.O trio de defensores Iván Román, Júnior Alonso e Alan Franco foi convocado para defender as seleções de seus países na Data Fifa. Já Lyanco, Cuello, Júnior Santos e Caio Maia estão lesionados. Por outro lado, o Galo contará com os retornos de Ruan Tressoldi e Bernard. (Com Mateus Moura)
Atlético-MG x Fortaleza: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- SporTV: canal de TV fechada
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Atlético-MG x Fortaleza
Quarta, 12 de novembro (12/11), às 20h30min (horário de Brasília).
Onde será Atlético-MG x Fortaleza
Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
Palmeiras se torna brasileiro com mais participações em finais de Libertadores; CONFIRA