Vasco x Juventude: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O Vasco vai enfrentar o Juventude hoje, 8, pelo Brasileirão. / Crédito: Matheus Lima/Vasco

Vasco e Juventude se enfrentam hoje, sábado, 8 de novembro (8/11), em jogo válido pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), às 18 horas. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Vasco x Juventude: como chegam os times O Vasco tenta se recuperar de uma sequência negativa no Brasileirão. Após perder para São Paulo (2 a 0) e Botafogo (3 a 0), o time de Fernando Diniz caiu para a nona colocação, com 42 pontos, cinco atrás do Fluminense (último time dentro do G7). O técnico Fernando Diniz terá três desfalques importantes: o atacante David (suspenso), o volante Jair (em recuperação de cirurgia no joelho) e o ponta Adson (fratura na tíbia). Por outro lado, contará com os retornos de Paulo Henrique e Nuno Moreira, que cumpriram suspensão. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp