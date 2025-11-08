Vasco x Juventude: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Vasco x Juventude: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Vasco e Juventude é neste sábado, 8, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Vasco e Juventude se enfrentam hoje, sábado, 8 de novembro (8/11), em jogo válido pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), às 18 horas. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Vasco x Juventude: como chegam os times
O Vasco tenta se recuperar de uma sequência negativa no Brasileirão. Após perder para São Paulo (2 a 0) e Botafogo (3 a 0), o time de Fernando Diniz caiu para a nona colocação, com 42 pontos, cinco atrás do Fluminense (último time dentro do G7).
O técnico Fernando Diniz terá três desfalques importantes: o atacante David (suspenso), o volante Jair (em recuperação de cirurgia no joelho) e o ponta Adson (fratura na tíbia). Por outro lado, contará com os retornos de Paulo Henrique e Nuno Moreira, que cumpriram suspensão.
O Juventude vive situação delicada na tabela. Com 29 pontos, o time ocupa a 18ª colocação, cinco atrás do primeiro fora do Z4. O Alviverde, porém, chega confiante após vencer o Sport por 2 a 0, na Ilha do Retiro, resultado que interrompeu uma série negativa.
O técnico Thiago Carpini não poderá contar com Natã, Emerson Galego, Gilberto e Mandaca, todos em recuperação física. Em contrapartida, o lateral Ewerthon e o meio-campista Mandaca voltaram a treinar e podem aparecer entre os relacionados. (Com Gazeta Esportiva)
Vasco x Juventude: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- SporTV: canal de TV fechada
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Vasco x Juventude
Sábado, 8 de novembro (8/11), às 18 horas (horário de Brasília).
Onde será Vasco x Juventude
São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
