Sport x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O Atlético-MG vai enfrentar o Sport hoje, 8, pelo Brasileirão. / Crédito: Pedro Souza/Atlético-MG

Sport e Atlético-MG se enfrentam hoje, sábado, 8 de novembro (8/11), em jogo válido pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Ilha do Retiro, no Recife (PE), às 16 horas. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Sport x Atlético-MG: como chegam os times O Sport vem de uma derrota por 2 a 0 para o Juventude, resultado que praticamente selou seu destino na Série A. O clube pernambucano não vence há 14 partidas – a última vitória foi no dia 10 de agosto, sobre o Grêmio. Na última quinta-feira, o atacante Derik Lacerda, artilheiro da equipe, foi afastado por indisciplina. Além dele, o técnico César Lucena não conta com os lesionados Rafael Thyere e Hereda, e com o jovem Zé Lucas, que está servindo à Seleção Brasileira sub-17. Com 17 pontos, o Leão pode ter o rebaixamento confirmado caso perca para o Atlético e o Vitória vença o Botafogo.

O Atlético vive um momento de recuperação. A vitória por 3 a 0 sobre o Bahia consolidou a boa fase e garantiu mais confiança ao elenco. Com 40 pontos e na 11ª colocação, o Galo busca confirmar a permanência na elite. O técnico Jorge Sampaoli volta ao comando após cumprir suspensão, assim como o zagueiro Vitor Hugo. Por outro lado, Bernard e Ruan Tressoldi estão fora por suspensão, enquanto Lyanco, Júnior Santos, Cuello e Caio Maia seguem no departamento médico. (Com Gazeta Esportiva)


