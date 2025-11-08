São Paulo x Bragantino: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

São Paulo x Bragantino: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre São Paulo e Bragantino é neste sábado, 8, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
São Paulo e Bragantino se enfrentam hoje, sábado, 8 de novembro (8/11), em jogo válido pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Vila Belmiro, em Santos (SP), às 21 horas. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA
São Paulo x Bragantino: como chegam os times
Com o empate em 2 a 2 diante do Flamengo, na última quarta-feira, o São Paulo chegou à marca de três jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. Além da igualdade contra os cariocas, o Tricolor superou o Bahia e o Vasco anteriormente. Com 45 pontos na oitava colocação, os paulistas ainda sonham com a classificação para a Libertadores.
Para enfrentar o Bragantino, o técnico Hernán Crespo terá os retornos de Alan Franco e Enzo Díaz, que cumpriram suspensão no meio desta semana. No entanto, tem Pablo Maia como dúvida após trauma no tornozelo.
Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp
O Bragantino, por sua vez, voltou a vencer no Brasileirão após quatro jogos. Na última quarta-feira, o Massa Bruta venceu o Corinthians por 2 a 1 e, além de se afastar do Z4, entrou na zona de classificação para a Sul-Americana, no 12º lugar, com 39 pontos.
Diante do Alvinegro, Vágner Mancini ganhou os desfalques de Eduardo Sasha e Juninho Capixaba, ambos suspensos por receberem o terceiro cartão amarelo. (Com Gazeta Esportiva)
São Paulo x Bragantino: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- SporTV: canal de TV fechada
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo São Paulo x Bragantino
Sábado, 8 de novembro (8/11), às 21 horas (horário de Brasília).
Onde será São Paulo x Bragantino
Vila Belmiro, em Santos (SP)
Palmeiras se torna brasileiro com mais participações em finais de Libertadores; CONFIRADúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente