São Paulo x Bragantino: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O São Paulo vai enfrentar o Bragantino hoje, 8, pelo Brasileirão. / Crédito: Rubens Chiri / São Paulo FC

São Paulo e Bragantino se enfrentam hoje, sábado, 8 de novembro (8/11), em jogo válido pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Vila Belmiro, em Santos (SP), às 21 horas. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

São Paulo x Bragantino: como chegam os times Com o empate em 2 a 2 diante do Flamengo, na última quarta-feira, o São Paulo chegou à marca de três jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. Além da igualdade contra os cariocas, o Tricolor superou o Bahia e o Vasco anteriormente. Com 45 pontos na oitava colocação, os paulistas ainda sonham com a classificação para a Libertadores. Para enfrentar o Bragantino, o técnico Hernán Crespo terá os retornos de Alan Franco e Enzo Díaz, que cumpriram suspensão no meio desta semana. No entanto, tem Pablo Maia como dúvida após trauma no tornozelo.