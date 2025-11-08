Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Internacional x Bahia: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Internacional x Bahia: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Jogo do Brasileirão Série A entre Internacional e Bahia é neste sábado, 8, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Autor Iara Costa
Autor
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Internacional e Bahia se enfrentam hoje, sábado, 8 de novembro (8/11), em jogo válido pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), às 18h30min. (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo na Record (canal de TV aberta), na CazéTV (canal do Youtube) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA

Internacional x Bahia: como chegam os times  

O Colorado vive momento de alerta, com 36 pontos em 32 jogos, na 15ª colocação, e vem de derrota por 1 a 0 para o Vitória.

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

O Tricolor de Aço soma 52 pontos em 32 jogos, está em 5º lugar e vem de derrota por 3 a 0 para o Atlético-MG.  (Com Gazeta Esportiva)

Internacional x Bahia: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

  • Record: canal de TV aberta
  • CazéTV: canal do Youtube
  • Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão: dia e horário do jogo Internacional x Bahia

Sábado, 8 de novembro (8/11), às 18h30min (horário de Brasília).

Onde será Internacional x Bahia

Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Palmeiras se torna brasileiro com mais participações em finais de Libertadores; CONFIRA

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar