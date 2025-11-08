Internacional x Bahia: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Jogo do Brasileirão Série A entre Internacional e Bahia é neste sábado, 8, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário

Internacional e Bahia se enfrentam hoje, sábado, 8 de novembro (8/11), em jogo válido pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), às 18h30min. (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo na Record (canal de TV aberta), na CazéTV (canal do Youtube) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.