Internacional x Bahia: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Internacional x Bahia: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Internacional e Bahia é neste sábado, 8, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Internacional e Bahia se enfrentam hoje, sábado, 8 de novembro (8/11), em jogo válido pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), às 18h30min. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo na Record (canal de TV aberta), na CazéTV (canal do Youtube) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA
Internacional x Bahia: como chegam os times
O Colorado vive momento de alerta, com 36 pontos em 32 jogos, na 15ª colocação, e vem de derrota por 1 a 0 para o Vitória.
Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp
O Tricolor de Aço soma 52 pontos em 32 jogos, está em 5º lugar e vem de derrota por 3 a 0 para o Atlético-MG. (Com Gazeta Esportiva)
Internacional x Bahia: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Record: canal de TV aberta
- CazéTV: canal do Youtube
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Internacional x Bahia
Sábado, 8 de novembro (8/11), às 18h30min (horário de Brasília).
Onde será Internacional x Bahia
Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
Palmeiras se torna brasileiro com mais participações em finais de Libertadores; CONFIRA