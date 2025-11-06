Palmeiras x Santos: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Palmeiras e Santos se enfrentam hoje, 6, pelo Brasileirão. / Crédito: César Greco/Palmeiras

Palmeiras e Santos se enfrentam hoje, quinta-feira, 6 de novembro (6/11), em jogo válido pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 21h30min. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Palmeiras x Santos: como chegam os times Depois de um período de instabilidade, o Verdão reencontrou o bom futebol e retomou o caminho das vitórias. A equipe chega embalada por dois resultados positivos. Primeiro, goleou a LDU por 4 a 0 e conseguiu uma virada heroica para ir à final da Libertadores. Já no Brasileiro, vem de um triunfo sobre o Juventude, fora de casa, por 2 a 0. A equipe é o atual líder da competição, com 65 pontos, um a mais que o vice-líder Flamengo.