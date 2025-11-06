Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Palmeiras x Santos: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Jogo do Brasileirão Série A entre Palmeiras e Santos é nesta quinta-feira, 6, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Iara Costa
Palmeiras e Santos se enfrentam hoje, quinta-feira, 6 de novembro (6/11), em jogo válido pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 21h30min. (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Palmeiras x Santos: como chegam os times  

Depois de um período de instabilidade, o Verdão reencontrou o bom futebol e retomou o caminho das vitórias. A equipe chega embalada por dois resultados positivos. Primeiro, goleou a LDU por 4 a 0 e conseguiu uma virada heroica para ir à final da Libertadores. Já no Brasileiro, vem de um triunfo sobre o Juventude, fora de casa, por 2 a 0.

A equipe é o atual líder da competição, com 65 pontos, um a mais que o vice-líder Flamengo.

Já o Santos não vence há três rodadas na Série A e perdeu a oportunidade de se desgarrar do Z4 na última rodada. O time vem de uma derrota e dois empates, sendo o último deles em 1 a 1 contra o Fortaleza, em plena Vila Belmiro, pela 31ª rodada.

O Peixe figura na 16ª posição, com 33 pontos - dois a mais que o Vitória, primeiro time na zona de rebaixamento. (Com Gazeta Esportiva)

Palmeiras x Santos: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

  • SporTV: canal de TV fechada
  • Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão: dia e horário do jogo Palmeiras x Santos

Quinta-feira, 6 de novembro (6/11), às 21h30min (horário de Brasília).

Onde será Palmeiras x Santos

Allianz Parque, em São Paulo (SP)

