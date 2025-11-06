Palmeiras x Santos: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Palmeiras x Santos: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Palmeiras e Santos é nesta quinta-feira, 6, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Palmeiras e Santos se enfrentam hoje, quinta-feira, 6 de novembro (6/11), em jogo válido pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 21h30min. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Palmeiras x Santos: como chegam os times
Depois de um período de instabilidade, o Verdão reencontrou o bom futebol e retomou o caminho das vitórias. A equipe chega embalada por dois resultados positivos. Primeiro, goleou a LDU por 4 a 0 e conseguiu uma virada heroica para ir à final da Libertadores. Já no Brasileiro, vem de um triunfo sobre o Juventude, fora de casa, por 2 a 0.
A equipe é o atual líder da competição, com 65 pontos, um a mais que o vice-líder Flamengo.
Já o Santos não vence há três rodadas na Série A e perdeu a oportunidade de se desgarrar do Z4 na última rodada. O time vem de uma derrota e dois empates, sendo o último deles em 1 a 1 contra o Fortaleza, em plena Vila Belmiro, pela 31ª rodada.
O Peixe figura na 16ª posição, com 33 pontos - dois a mais que o Vitória, primeiro time na zona de rebaixamento. (Com Gazeta Esportiva)
Palmeiras x Santos: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- SporTV: canal de TV fechada
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Palmeiras x Santos
Quinta-feira, 6 de novembro (6/11), às 21h30min (horário de Brasília).
Onde será Palmeiras x Santos
Allianz Parque, em São Paulo (SP)
