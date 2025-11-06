Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense x Mirassol: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Jogo do Brasileirão Série A entre Fluminense e Mirassol é nesta quinta-feira, 6, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Autor Iara Costa
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
Fluminense e Mirassol se enfrentam hoje, quinta-feira, 6 de novembro (6/11), em jogo válido pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 19h30min. (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo na Record (canal de TV aberta), na CazéTV (canal do Youtube) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Fluminense x Mirassol: como chegam os times  

O time de Luis Zubeldía vem de uma atuação abaixo contra o Ceará e precisa reagir diante da torcida. O técnico não terá o zagueiro Ignácio, expulso na última rodada, e deve formar a defesa com Thiago Silva e Juan Freytes. No meio, Lucho Acosta retorna de suspensão e retoma a vaga de Lima.

O Mirassol vive grande fase e ocupa a quarta posição, com 56 pontos, embalado pela boa campanha. O técnico Rafael Guanaes prega cautela para conter a euforia do elenco e contará com o retorno do lateral Reinaldo, que volta após suspensão e substitui Felipe Jonatan. (Com Gazeta Esportiva)

Fluminense x Mirassol: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

  • Record: canal de TV aberta
  • CazéTV: canal do Youtube
  • Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão: dia e horário do jogo Fluminense x Mirassol

Quinta-feira, 6 de novembro (6/11), às 19h30min (horário de Brasília).

Onde será Fluminense x Mirassol

Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

