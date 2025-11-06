Fluminense x Mirassol: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Fluminense x Mirassol: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Fluminense e Mirassol é nesta quinta-feira, 6, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Fluminense e Mirassol se enfrentam hoje, quinta-feira, 6 de novembro (6/11), em jogo válido pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 19h30min. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo na Record (canal de TV aberta), na CazéTV (canal do Youtube) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Fluminense x Mirassol: como chegam os times
O time de Luis Zubeldía vem de uma atuação abaixo contra o Ceará e precisa reagir diante da torcida. O técnico não terá o zagueiro Ignácio, expulso na última rodada, e deve formar a defesa com Thiago Silva e Juan Freytes. No meio, Lucho Acosta retorna de suspensão e retoma a vaga de Lima.
O Mirassol vive grande fase e ocupa a quarta posição, com 56 pontos, embalado pela boa campanha. O técnico Rafael Guanaes prega cautela para conter a euforia do elenco e contará com o retorno do lateral Reinaldo, que volta após suspensão e substitui Felipe Jonatan. (Com Gazeta Esportiva)
Fluminense x Mirassol: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Record: canal de TV aberta
- CazéTV: canal do Youtube
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Fluminense x Mirassol
Quinta-feira, 6 de novembro (6/11), às 19h30min (horário de Brasília).
Onde será Fluminense x Mirassol
Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
