Ceará x Fortaleza: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Ceará x Fortaleza: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Ceará e Fortaleza é nesta quinta-feira, 6, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Ceará e Fortaleza se enfrentam hoje, quinta-feira, 6 de novembro (6/11), em jogo válido pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 20 horas. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Ceará x Fortaleza: como chegam os times
Para a partida, do lado do Ceará, o técnico Léo Condé não tem muitos problemas em relação a desfalques. Marllon, suspenso, é a única ausência certa. O atacante Pedro Henrique, que saiu sentindo dores contra o Fluminense, na rodada passada, é dúvida.
Do lado do Fortaleza, Pochettino está suspenso e não joga. João Ricardo, Benevenuto, Rodrigo, Allanzinho e Marinho, que estão no departamento médico, são outras ausências. Por outro lado, o importante Matheus Pereira treinou durante a semana e deve ser relacionado para a partida. (Com Gazeta Esportiva)
Ceará x Fortaleza: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Ceará x Fortaleza
Quinta-feira, 6 de novembro (6/11), às 20 horas (horário de Brasília).
Onde será Ceará x Fortaleza
Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
