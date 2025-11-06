Ceará x Fortaleza: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Fernando Sobral e Breno Lopes durante Fortaleza x Ceará, Clássico-Rei do primeiro turno da Serie A do Brasileirão na Arena Castelão / Crédito: Samuel Setubal

Ceará e Fortaleza se enfrentam hoje, quinta-feira, 6 de novembro (6/11), em jogo válido pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 20 horas. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA

Ceará x Fortaleza: como chegam os times Para a partida, do lado do Ceará, o técnico Léo Condé não tem muitos problemas em relação a desfalques. Marllon, suspenso, é a única ausência certa. O atacante Pedro Henrique, que saiu sentindo dores contra o Fluminense, na rodada passada, é dúvida.

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp Do lado do Fortaleza, Pochettino está suspenso e não joga. João Ricardo, Benevenuto, Rodrigo, Allanzinho e Marinho, que estão no departamento médico, são outras ausências. Por outro lado, o importante Matheus Pereira treinou durante a semana e deve ser relacionado para a partida. (Com Gazeta Esportiva)

