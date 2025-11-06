Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará x Fortaleza: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Jogo do Brasileirão Série A entre Ceará e Fortaleza é nesta quinta-feira, 6, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Autor Iara Costa
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
Ceará e Fortaleza se enfrentam hoje, quinta-feira, 6 de novembro (6/11), em jogo válido pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 20 horas. (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Ceará x Fortaleza: como chegam os times  

Para a partida, do lado do Ceará, o técnico Léo Condé não tem muitos problemas em relação a desfalques. Marllon, suspenso, é a única ausência certa. O atacante Pedro Henrique, que saiu sentindo dores contra o Fluminense, na rodada passada, é dúvida.

Do lado do Fortaleza, Pochettino está suspenso e não joga. João Ricardo, Benevenuto, Rodrigo, Allanzinho e Marinho, que estão no departamento médico, são outras ausências. Por outro lado, o importante Matheus Pereira treinou durante a semana e deve ser relacionado para a partida. (Com Gazeta Esportiva)

Ceará x Fortaleza: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

  • Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão: dia e horário do jogo Ceará x Fortaleza

Quinta-feira, 6 de novembro (6/11), às 20 horas (horário de Brasília).

Onde será Ceará x Fortaleza

Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

