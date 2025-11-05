Vitória x Internacional: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Vitória x Internacional: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Vitória e Internacional é nesta quarta-feira, 5, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Vitória e Internacional se enfrentam hoje, quarta-feira, 5 de novembro (5/11), em jogo válido pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Barradão, em Salvador (BA), às 19 horas. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Vitória x Internacional: como chegam os times
O Vitória abre a zona de rebaixamento com 31 pontos, dois a menos que o Santos, primeiro time fora do Z4. Já o Internacional é o 15º colocado, com 36 pontos.
As equipes se enfrentaram 44 vezes, com 18 vitórias do Internacional, 11 empates e 15 triunfos do Vitória. (Com Gazeta Esportiva)
Vitória x Internacional: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Vitória x Internacional
Quarta-feira, 5 de novembro (5/11), às 19 horas (horário de Brasília).
Onde será Vitória x Internacional
Estádio Barradão, em Salvador (BA)
