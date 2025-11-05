Vitória x Internacional: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Jogo do Brasileirão Série A entre Vitória e Internacional é nesta quarta-feira, 5, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário

Vitória e Internacional se enfrentam hoje, quarta-feira, 5 de novembro (5/11), em jogo válido pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Barradão, em Salvador (BA), às 19 horas. (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.