Vitória x Internacional: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Jogo do Brasileirão Série A entre Vitória e Internacional é nesta quarta-feira, 5, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Vitória e Internacional se enfrentam hoje, quarta-feira, 5 de novembro (5/11), em jogo válido pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Barradão, em Salvador (BA), às 19 horas. (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Vitória x Internacional: como chegam os times  

O Vitória abre a zona de rebaixamento com 31 pontos, dois a menos que o Santos, primeiro time fora do Z4. Já o Internacional é o 15º colocado, com 36 pontos.

As equipes se enfrentaram 44 vezes, com 18 vitórias do Internacional, 11 empates e 15 triunfos do Vitória. (Com Gazeta Esportiva)

Vitória x Internacional: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

  • Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão: dia e horário do jogo Vitória x Internacional

Quarta-feira, 5 de novembro (5/11), às 19 horas (horário de Brasília).

Onde será Vitória x Internacional

Estádio Barradão, em Salvador (BA)

