São Paulo x Flamengo: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

São Paulo e Flamengo se enfrentam hoje, 5, pelo Brasileirão. / Crédito: Rubens Chiri/São Paulo FC

São Paulo e Flamengo se enfrentam hoje, quarta-feira, 5 de novembro (5/11), em jogo válido pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Vila Belmiro, em Santos (SP), às 21h30min. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

São Paulo x Flamengo: como chegam os times O Tricolor chega embalado para a partida. O time comandado por Hernán Crespo venceu seus últimos dois compromissos, contra Bahia e Vasco, equipes que brigam por uma vaga na próxima edição da Libertadores, que também é o grande objetivo do São Paulo nesta reta final de temporada. Para essa partida Crespo não terá Alan Franco e Enzo Díaz à disposição. Ambos receberam o terceiro cartão amarelo contra o Vasco e terão de cumprir suspensão automática. Em contrapartida, Luciano e Maik voltam a estar aptos após serem baixa pelo mesmo motivo na rodada passada. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

Vice-líder do Campeonato Brasileiro, com um ponto a menos que o Palmeiras, o Flamengo entra em campo nesta quarta-feira precisando confirmar o favoritismo para não deixar o principal rival pelo título se distanciar na tabela de classificação. Nos últimos seis jogos pelo Brasileirão, o Flamengo tropeçou em três: empatou com o Cruzeiro, perdeu parao Bahia e também acabou derrotado pelo Fortaleza, que figura na zona de rebaixamento. Por isso, vencer o São Paulo é de extrema importância para as pretensões rubro-negras no torneio. Pedro, Léo Ortiz e Jorginho, lesionados, além de Bruno Henrique e Evertton Araújo, suspensos, são desfalques. Everton Cebolinha, Alex Sandro e Carrascal voltam a ficar à disposição de Filipe Luís. (Com Gazeta Esportiva)

