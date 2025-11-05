Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

São Paulo x Flamengo: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Jogo do Brasileirão Série A entre São Paulo e Flamengo é nesta quarta-feira, 5, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Iara Costa
São Paulo e Flamengo se enfrentam hoje, quarta-feira, 5 de novembro (5/11), em jogo válido pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Vila Belmiro, em Santos (SP), às 21h30min. (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

São Paulo x Flamengo: como chegam os times  

O Tricolor chega embalado para a partida. O time comandado por Hernán Crespo venceu seus últimos dois compromissos, contra Bahia e Vasco, equipes que brigam por uma vaga na próxima edição da Libertadores, que também é o grande objetivo do São Paulo nesta reta final de temporada.

Para essa partida Crespo não terá Alan Franco e Enzo Díaz à disposição. Ambos receberam o terceiro cartão amarelo contra o Vasco e terão de cumprir suspensão automática. Em contrapartida, Luciano e Maik voltam a estar aptos após serem baixa pelo mesmo motivo na rodada passada.

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

Vice-líder do Campeonato Brasileiro, com um ponto a menos que o Palmeiras, o Flamengo entra em campo nesta quarta-feira precisando confirmar o favoritismo para não deixar o principal rival pelo título se distanciar na tabela de classificação.

Nos últimos seis jogos pelo Brasileirão, o Flamengo tropeçou em três: empatou com o Cruzeiro, perdeu parao Bahia e também acabou derrotado pelo Fortaleza, que figura na zona de rebaixamento. Por isso, vencer o São Paulo é de extrema importância para as pretensões rubro-negras no torneio.

Pedro, Léo Ortiz e Jorginho, lesionados, além de Bruno Henrique e Evertton Araújo, suspensos, são desfalques. Everton Cebolinha, Alex Sandro e Carrascal voltam a ficar à disposição de Filipe Luís. (Com Gazeta Esportiva)

São Paulo x Flamengo: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

  • Globo: canal de TV aberta
  • Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão: dia e horário do jogo São Paulo x Flamengo

Quarta-feira, 5 de novembro (5/11), às 21h30min (horário de Brasília).

Onde será São Paulo x Flamengo

Vila Belmiro, em Santos (SP)

