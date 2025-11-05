Bragantino x Corinthians: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Bragantino x Corinthians: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Bragantino e Corinthians é nesta quarta-feira, 5, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Bragantino e Corinthians se enfrentam hoje, quarta-feira, 5 de novembro (5/11), em jogo válido pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), às 19 horas. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Bragantino x Corinthians: como chegam os times
O Corinthians superou as oscilações e vive um momento de ascensão. Já são três vitórias consecutivas no Brasileirão, sequência esta que colocou a equipe de Dorival Júnior na briga por uma vaga na próxima edição da Libertadores.
O Timão no momento é o décimo colocado da tabela, com 42 pontos conquistados, seis da distância para o Botafogo, que ocupa o sexto lugar.
O Bragantino, por sua vez, vive queda livre na classificação. O Massa Bruta vem de quatro derrotas seguidas e ganhou somente um dos últimos dez jogos pelo Campeonato Brasileiro.
O time do interior paulista é o segundo pior do returno e está ameaçado pelo Z4. A equipe se encontra na 14ª posição, com 36 pontos, a cinco do Vitória, que abre a zona de rebaixamento. Na última derrota, na estreia de Vagner Mancini, o Braga perdeu de virada para o Bahia, em Salvador. (Com Gazeta Esportiva)
Bragantino x Corinthians: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Bragantino x Corinthians
Quarta-feira, 5 de novembro (5/11), às 19 horas (horário de Brasília).
Onde será Bragantino x Corinthians
Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
