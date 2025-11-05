Bragantino x Corinthians: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O Corinthians vai enfrentar o Bragantino hoje, 5, pelo Brasileirão. / Crédito: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Bragantino e Corinthians se enfrentam hoje, quarta-feira, 5 de novembro (5/11), em jogo válido pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), às 19 horas. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Bragantino x Corinthians: como chegam os times O Corinthians superou as oscilações e vive um momento de ascensão. Já são três vitórias consecutivas no Brasileirão, sequência esta que colocou a equipe de Dorival Júnior na briga por uma vaga na próxima edição da Libertadores. O Timão no momento é o décimo colocado da tabela, com 42 pontos conquistados, seis da distância para o Botafogo, que ocupa o sexto lugar. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp