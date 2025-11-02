Vasco x São Paulo: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Vasco e São Paulo se enfrentam hoje, 2, pelo Brasileirão. / Crédito: Matheus Lima/Vasco

Vasco e São Paulo se enfrentam hoje, domingo, 2 de novembro (2/11), em jogo válido pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), às 20h30min. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na Record (canal de TV aberta), na CazéTV (canal do Youtube) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Vasco x São Paulo: como chegam os times O Gigante da Colina vive seu melhor momento na temporada. Sob o comando de Fernando Diniz, o time vem de quatro vitórias consecutivas e saltou da parte inferior da tabela para a oitava colocação, com 42 pontos. Uma vitória diante do São Paulo pode colocar os vascaínos de vez na briga por uma vaga na próxima edição da Libertadores. Para o duelo, Diniz terá o retorno de Rayan, recuperado de um edema. Já Adson, Jair e Paulo Ricardo seguem no departamento médico, enquanto Benjamín Garré ainda é dúvida por conta de um problema físico. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

O Tricolor paulista tenta reencontrar o equilíbrio após uma sequência irregular. A equipe de Hernán Crespo ocupa a nona posição, com 41 pontos. O duelo contra o Vasco é tratado como decisivo para manter vivo o sonho da Libertadores. Para o duelo contra o Vasco, o São Paulo terá dez desfalques. São eles: Luciano e Maik (suspensos), Wendell (ruptura parcial da fáscia plantar do pé esquerdo), Oscar (lesão muscular na panturrilha esquerda), Luan (lesão no adutor da coxa direita), Leandro (dores no joelho direito), Calleri (transição física), André Silva (lesão no ligamento cruzado posterior e estiramento no ligamento cruzado anterior do joelho direito), Ryan Francisco (cirurgia de LCA e lesão no menisco do joelho esquerdo) e Dinenno (artroscopia no joelho direito). Por outro lado, Crespo terá um reforço importante. O zagueiro Ferraresi volta a ficar à disposição após cumprir suspensão contra o Bahia em razão do acúmulo de cartões amarelos. Rafael Tolói, recuperado de lesão, também deve voltar aos relacionados. Cédric Soares, por sua vez, é dúvida. (Com Gazeta Esportiva)

