Juventude x Palmeiras: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O Palmeiras vai enfrentar o Juventude hoje, 2, pelo Brasileirão. / Crédito: César Greco/Palmeiras

Juventude e Palmeiras se enfrentam hoje, domingo, 2 de novembro (2/11), em jogo válido pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), às 18h30min. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA

Juventude x Palmeiras: como chegam os times O Juventude vive momento delicado no Campeonato Brasileiro e tem tentado reagir para sair da zona do rebaixamento. A equipe comandada pelo técnico Thiago Carpini venceu apenas dois dos seus últimos dez compromissos na competição nacional. De resto, são dois empates e seis derrotas, incluindo uma contra o Grêmio, por 3 a 1, na última rodada. A equipe gaúcha ocupa o 19° lugar na tabela, com 26 pontos, nove a mais que o Sport, que é o último colocado, e seis a menos que o Santos, primeiro time fora da zona do rebaixamento. Ao todo, na competição, são sete vitórias, cinco empates e 18 derrotas. Como mandante, o Juventude tem 15 jogos, seis vitórias, três empates e seis derrotas. Sua última vitória em casa foi na 29ª rodada, um 1 a 0 contra o Red Bull Bragantino.

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp O Palmeiras chega confiante para o confronto e busca se manter na liderança. A equipe de Abel Ferreira conquistou uma virada histórica sobre a LDU, na última quinta-feira e avançou à final da Libertadores, depois de ser derrotado por 3 a 1 no jogo de ida. A equipe palmeirense lidera o Brasileiro, com 62 pontos conquistados e precisa vencer para não precisar de um tropeço do Flamengo para se manter na ponta da tabela. No Brasileirão, o Verdão não vence há dois jogos. Nas últimas rodadas teve uma derrota para o Cruzeiro e um empate com o Flamengo.