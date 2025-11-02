Internacional x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Internacional e Atlético-MG se enfrentam hoje, 2, pelo Brasileirão. / Crédito: Ricardo Duarte/Atlético-MG

Internacional e Atlético-MG se enfrentam hoje, domingo, 2 de novembro (2/11), em jogo válido pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), às 18h30min. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Prime Video (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Internacional x Atlético-MG: como chegam os times O Internacional ocupa a 15ª posição da tabela do Campeonato Brasileiro, com 35 pontos somados - quatro a mais que o Vitória, que abre a zona de rebaixamento. Na última rodada, perdeu para o Fluminense, por 1 a 0, no Maracanã e chegou à segunda derrota consecutiva. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp O Atlético-MG vem de uma classificação para a final da Copa Sul-Americana, diante do Independente Del Valle. Porém, vive momento delicado no Brasileiro, com apenas duas vitórias nos últimos cinco jogos. Os mineiros aparecem na 13ª posição, com 36 pontos somados. (Com Gazeta Esportiva)

