Corinthians x Grêmio: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Corinthians e Grêmio irão se enfrentar hoje, 2, pelo Brasileirão. / Crédito: Lucas Uebel/Grêmio

Corinthians e Grêmio se enfrentam hoje, domingo, 2 de novembro (2/11), em jogo válido pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), às 16 horas. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Corinthians x Grêmio: como chegam os times O Corinthians vive um bom momento e emendou uma sequência inédita de duas vitórias consecutivas no Brasileirão. O Timão ganhou do Atlético-MG em Itaquera, por 1 a 0, e do Vitória no Barradão, pelo mesmo placar. Os resultados afastaram a equipe de Dorival Júnior da zona de rebaixamento e levaram o time a mirar a parte de cima da tabela. O foco agora é disputar uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. O Alvinegro é o décimo colocado, com 39 pontos, a oito pontos do G6 - mesma distância para o Z4.

Já o Grêmio tem convivido com altos e baixos, mas vem de uma boa vitória. No último domingo, a equipe gaúcha derrotou o Juventude por 3 a 1 em Porto Alegre, com direito a três gols de Carlos Vinícius. O Imortal está uma posição abaixo do Corinthians, com a mesma pontuação. Trata-se, portanto, de um confronto direto. (Com Gazeta Esportiva)


