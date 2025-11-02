Ceará x Fluminense: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Fabiano, lateral do Ceará, durante jogo contra o Fluminense / Crédito: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Ceará e Fluminense se enfrentam hoje, domingo, 2 de novembro (2/11), em jogo válido pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 16 horas. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Ceará x Fluminense: como chegam os times Vindo de uma sequência negativa com três derrotas e um empate, o Alvinegro encara o confronto com a meta clara de reencontrar o caminho das vitórias para se afastar do perigoso Z-4. Com isso, o reencontro com o Flu é tratado como decisivo para a retomada do Alvinegro no campeonato, visto que um triunfo diante do seu torcedor seria crucial para a recuperação da equipe. Dentro de campo, poucas mudanças devem ocorrer em relação ao time que atuou no Rio de Janeiro. A principal dificuldade de Léo Condé continua sendo lidar com desfalques relevantes: Dieguinho e Marcos Victor, que devem seguir de fora.

Do outro lado, o Tricolor das Laranjeiras chega motivado após somar duas vitórias consecutivas. Primeiro, contra o Internacional por 1 a 0. Depois, contra o próprio Ceará também por 1 a 0, no meio de semana. Com os triunfos, o Flu ultrapassou o rival Botafogo e assumiu a sexta posição na tabela, com 47 pontos somados. Agora, para ficar cada vez mais perto da vaga na Libertadores de 2026, a equipe de Luis Zubeldía almeja outro triunfo ante os cearenses. Para isso, terá que superar desfalques importantes. Além de Paulo Henrique Ganso e Manoel, que seguem no departamento médico, o técnico não poderá contar com Lucho Acosta e Bernal, que receberam cartão amarelo no jogo de quarta-feira, 29, e agora estão suspensos por acúmulo de cartões. O volante Hércules, por sua vez, é dúvida após sentir desconforto muscular e não treinar na sexta-feira. Caso não jogue, Otávio aparece como substituto natural. Já Lima deve assumir a função de armador, substituindo Lucho. Outra novidade positiva é o retorno de Nonato, recuperado de edema na coxa e novamente à disposição da comissão técnica. (Com Gazeta Esportiva)

