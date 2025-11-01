Mirassol x Botafogo: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Mirassol x Botafogo: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Mirassol e Botafogo é neste sábado, 1°, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Mirassol e Botafogo se enfrentam hoje, sábado, 1° de novembro (1°/11), em jogo válido pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP), às 18 horas. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA
Mirassol x Botafogo: como chegam os times
O Mirassol chega embalado. A equipe, que faz um excelente campeonato, vem de quatro triunfos seguidos. Assim, se encontra na quarta posição, com 55 somados.
Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp
O Botafogo, por sua vez, aparece em sétimo, com 47 somados. O Fogão soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos disputados. (Com Gazeta Esportiva)
Mirassol x Botafogo: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Mirassol x Botafogo
Sábado, 1° de novembro (1°/11), às 18 horas (horário de Brasília).
Onde será Mirassol x Botafogo
Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)
Palmeiras se torna brasileiro com mais participações em finais de Libertadores; CONFIRA