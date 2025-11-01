Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mirassol x Botafogo: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Jogo do Brasileirão Série A entre Mirassol e Botafogo é neste sábado, 1°, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Iara Costa
Repórter do caderno de Esportes
Mirassol e Botafogo se enfrentam hoje, sábado, 1° de novembro (1°/11), em jogo válido pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP), às 18 horas. (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Mirassol x Botafogo: como chegam os times  

O Mirassol chega embalado. A equipe, que faz um excelente campeonato, vem de quatro triunfos seguidos. Assim, se encontra na quarta posição, com 55 somados.

O Botafogo, por sua vez, aparece em sétimo, com 47 somados. O Fogão soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos disputados. (Com Gazeta Esportiva)

Mirassol x Botafogo: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

  • Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão: dia e horário do jogo Mirassol x Botafogo

Sábado, 1° de novembro (1°/11), às 18 horas (horário de Brasília).

Onde será Mirassol x Botafogo

Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)

