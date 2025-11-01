Cruzeiro x Vitória: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Cruzeiro x Vitória: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Cruzeiro e Vitória é neste sábado, 1°, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Cruzeiro e Vitória se enfrentam hoje, sábado, 1° de novembro (1°/11), em jogo válido pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG), às 16 horas. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA
Cruzeiro x Vitória: como chegam os times
O Cruzeiro não perde há cinco jogos (um triunfo e quatro empates). A equipe busca manter a invencibilidade para diminuir a distância para Flamengo (61) e Palmeiras (62). O Cabuloso é o terceiro colocado, com 57 somados.
Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp
O Vitória, por sua vez, se encontra em situação delicada. O time comandado por Jair Ventura quer o triunfo para escapar da zona de rebaixamento. A equipe é a 17ª, com 31 pontos, um a menos em relação ao Santos, primeiro time fora do Z4. (Com Gazeta Esportiva)
Cruzeiro x Vitória: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Cruzeiro x Vitória
Sábado, 1° de novembro (1°/11), às 16 horas (horário de Brasília).
Onde será Cruzeiro x Vitória
Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
Palmeiras se torna brasileiro com mais participações em finais de Libertadores; CONFIRA