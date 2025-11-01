Cruzeiro x Vitória: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O Cruzeiro vai enfrentar o Vitória hoje, 1°, pelo Brasileirão. / Crédito: Celo Gil/Cruzeiro

Cruzeiro e Vitória se enfrentam hoje, sábado, 1° de novembro (1°/11), em jogo válido pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG), às 16 horas. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Cruzeiro x Vitória: como chegam os times O Cruzeiro não perde há cinco jogos (um triunfo e quatro empates). A equipe busca manter a invencibilidade para diminuir a distância para Flamengo (61) e Palmeiras (62). O Cabuloso é o terceiro colocado, com 57 somados. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp O Vitória, por sua vez, se encontra em situação delicada. O time comandado por Jair Ventura quer o triunfo para escapar da zona de rebaixamento. A equipe é a 17ª, com 31 pontos, um a menos em relação ao Santos, primeiro time fora do Z4. (Com Gazeta Esportiva)

