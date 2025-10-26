Palmeiras x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Palmeiras x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Palmeiras e Cruzeiro é neste domingo, 26, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam hoje, domingo, 26 de outubro (26/10), em jogo válido pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 20h30min. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Palmeiras x Cruzeiro: como chegam os times
Líder do Brasileirão com 61 pontos, o Verdão entra em campo buscando manter a ponta da tabela, que pode ser perdida caso o Flamengo vença o Fortaleza no sábado. O técnico Abel Ferreira não contará com Piquerez, suspenso, e Weverton, lesionado. Aníbal Moreno é dúvida.
O time comandado por Leonardo Jardim ocupa a 3ª colocação, com 56 pontos, e busca encurtar a distância para o líder. Fagner e Matheus Henrique seguem fora por lesão, mas Sinisterra pode retornar, assim como Cássio, Kaiki Bruno e Kaio Jorge. (Com Gazeta Esportiva)
Palmeiras x Cruzeiro: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Palmeiras x Cruzeiro
Domingo, 26 de outubro (26/10), às 20h30min (horário de Brasília).
Onde será Palmeiras x Cruzeiro
Allianz Parque, em São Paulo (SP)
