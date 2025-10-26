Palmeiras x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Jogo do Brasileirão Série A entre Palmeiras e Cruzeiro é neste domingo, 26, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário

Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam hoje, domingo, 26 de outubro (26/10), em jogo válido pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 20h30min. (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.