Grêmio x Juventude: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O Grêmio vai enfrentar o Juventude hoje, 26, pelo Brasileirão. / Crédito: Lucas Uebel/Grêmio

Grêmio e Juventude se enfrentam hoje, domingo, 26 de outubro (26/10), em jogo válido pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), às 16 horas. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta), no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA

Grêmio x Juventude: como chegam os times No Brasileirão, o Grêmio vive momento de instabilidade e aparece na 12ª posição da tabela, com 36 pontos somados. Dos últimos cinco jogos, venceu apenas dois e vem de uma derrota expressiva para o Bahia, por 4 a 0. Para a partida, Arthur, Volpi e Alysson voltam a ficar à disposição do técnico Mano Menezes. Suspenso contra o Bahia, Dodi também retorna. Em contrapartida, Marcos Rocha, Braithwaite, Villasanti, Alex Santana, Monsalve, Marcos Rocha, João Pedro, Balbuena, Willian e Rodrigo Ely são baixas para o Grêmio.

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp O Juventude aparece na 18ª posição, com 26 pontos. Na última rodada, superou o Bragantino por 1 a 0, no Alfredo Jaconi, e encerrou uma sequência de sete jogos sem vencer na competição nacional. Um bom resultado contra o Grêmio no final de semana não tira o Juventude da zona de rebaixamento, já que o Vitória, que abre o Z4, tem cinco pontos a mais. (Com Gazeta Esportiva)

