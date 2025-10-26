Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bragantino x Vasco: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Jogo do Brasileirão Série A entre Bragantino e Vasco é neste domingo, 26, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Iara Costa
Repórter do caderno de Esportes
Bragantino e Vasco se enfrentam hoje, domingo, 26 de outubro (26/10), em jogo válido pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), às 18h30min. (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Bragantino x Vasco: como chegam os times  

Depois de uma boa campanha no primeiro turno, o Red Bull Bragantino caiu de rendimento na segunda metade do campeonato e atualmente figura na décima posição. Com três pontos a menos que o Vasco, o Massa Bruta lidera um pelotão de cinco equipes separadas por apenas um ponto e corre o risco de perder muitas posições na rodada.

Fernando Seabra deve promover os retornos de Juninho Capixaba e Eduardo Sasha ao time titular.

Após três vitórias consecutivas, o Vasco alcançou a oitava posição na tabela de classificação, com 39 pontos. A equipe de Fernando Diniz está em sua melhor fase no Brasileiro e já sonha com uma vaga na pré-Libertadores.

Fernando Diniz deve manter a base da equipe que vem atuando. A dúvida é se o volante Hugo Moura retornará ao time titular após cumprir suspensão ou se Tchê Tchê seguirá entre os onze iniciais. (Com Gazeta Esportiva)

Bragantino x Vasco: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

  • SporTV: canal de TV fechada
  • Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão: dia e horário do jogo Bragantino x Vasco

Domingo, 26 de outubro (26/10), às 18h30min (horário de Brasília).

Onde será Bragantino x Vasco

Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

