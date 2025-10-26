Bragantino x Vasco: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O Vasco vai enfrentar o Bragantino hoje, 26, pelo Brasileirão. / Crédito: Matheus Lima/Vasco

Bragantino e Vasco se enfrentam hoje, domingo, 26 de outubro (26/10), em jogo válido pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), às 18h30min. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA

Bragantino x Vasco: como chegam os times Depois de uma boa campanha no primeiro turno, o Red Bull Bragantino caiu de rendimento na segunda metade do campeonato e atualmente figura na décima posição. Com três pontos a menos que o Vasco, o Massa Bruta lidera um pelotão de cinco equipes separadas por apenas um ponto e corre o risco de perder muitas posições na rodada. Fernando Seabra deve promover os retornos de Juninho Capixaba e Eduardo Sasha ao time titular. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp