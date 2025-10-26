Botafogo x Santos: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Botafogo e Santos se enfrentam hoje, 26, pelo Brasileirão. / Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Botafogo e Santos se enfrentam hoje, domingo, 26 de outubro (26/10), em jogo válido pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 16 horas. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Botafogo x Santos: como chegam os times O Botafogo não passa por um grande momento, mas figura na parte de cima da tabela de classificação. O Glorioso aparece na sexta posição, com 46 pontos conquistados. Nas últimas cinco rodadas, o Alvinegro carioca somou duas vitórias e amargou três derrotas. No último jogo, porém, o time botafoguense se recuperou após dois reveses consecutivos e venceu o Ceará, por 2 a 0, no Castelão.