Botafogo x Santos: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Botafogo x Santos: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Botafogo e Santos é neste domingo, 26, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Botafogo e Santos se enfrentam hoje, domingo, 26 de outubro (26/10), em jogo válido pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 16 horas. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Botafogo x Santos: como chegam os times
O Botafogo não passa por um grande momento, mas figura na parte de cima da tabela de classificação. O Glorioso aparece na sexta posição, com 46 pontos conquistados.
Nas últimas cinco rodadas, o Alvinegro carioca somou duas vitórias e amargou três derrotas. No último jogo, porém, o time botafoguense se recuperou após dois reveses consecutivos e venceu o Ceará, por 2 a 0, no Castelão.
Assim como o Botafogo, o Santos também vive um momento de oscilação no Campeonato Brasileiro. O Peixe está em situação delicada na tabela de classificação e ocupa a 16ª colocação, com 31 pontos - mesma pontuação do Vitória, que abre a zona de rebaixamento neste momento.
O Alvinegro Praiano amargou duas derrotas, dois empates e somou apenas uma vitória nas últimas cinco rodadas. Além disso, a equipe santista chega com a confiança em baixa após o revés para o Vitória por 1 a 0, em plena Vila Belmiro, no confronto direto contra o rebaixamento. (Com Gazeta Esportiva)
Botafogo x Santos: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Globo: canal de TV aberta
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Botafogo x Santos
Domingo, 26 de outubro (26/10), às 16 horas (horário de Brasília).
Onde será Botafogo x Santos
Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
