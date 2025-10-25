Vitória x Corinthians: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Vitória x Corinthians: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Vitória e Corinthians é neste sábado, 25, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Vitória e Corinthians se enfrentam hoje, sábado, 25 de outubro (25/10), em jogo válido pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Barradão, em Salvador (BA), às 16 horas. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Vitória x Corinthians: como chegam os times
O Corinthians deu uma resposta após a derrota no clássico contra o Santos e venceu o Atlético-MG no último sábado, na Neo Química Arena, por 1 a 0. O gol da vitória foi marcado por Maycon.
Com isso, o Timão pulou para a 11ª posição da tabela, com 36 pontos. A equipe de Dorival Júnior agora tenta se afastar de vez da zona de rebaixamento e engatar uma sequência de vitórias, algo que até agora não conseguiu neste campeonato.
Já o Vitória embalou sob comando de Jair Ventura e ganhou novo fôlego na briga contra a degola. O Leão Barra vem de dois triunfos consecutivos, sendo o último deles no confronto direto com o Santos, em plena Vila Belmiro, por 1 a 0.
O time baiano abre o Z4 com 31 pontos, mesma pontuação do Peixe. Se vencer, a equipe pode encurtar a distância para o Corinthians para apenas dois pontos. (Com Gazeta Esportiva)
Vitória x Corinthians: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Vitória x Corinthians
Sábado, 25 de outubro (25/10), às 16 horas (horário de Brasília).
Onde será Vitória x Corinthians
Estádio Barradão, em Salvador (BA)
