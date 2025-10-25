Vitória x Corinthians: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Vitória e Corinthians se enfrentam hoje, 25, pelo Brasileirão. / Crédito: Victor Ferreira/Vitória

Vitória e Corinthians se enfrentam hoje, sábado, 25 de outubro (25/10), em jogo válido pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Barradão, em Salvador (BA), às 16 horas. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Vitória x Corinthians: como chegam os times O Corinthians deu uma resposta após a derrota no clássico contra o Santos e venceu o Atlético-MG no último sábado, na Neo Química Arena, por 1 a 0. O gol da vitória foi marcado por Maycon. Com isso, o Timão pulou para a 11ª posição da tabela, com 36 pontos. A equipe de Dorival Júnior agora tenta se afastar de vez da zona de rebaixamento e engatar uma sequência de vitórias, algo que até agora não conseguiu neste campeonato. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp