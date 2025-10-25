São Paulo x Bahia: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

São Paulo x Bahia: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre São Paulo e Bahia é neste sábado, 25, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
São Paulo e Bahia se enfrentam hoje, sábado, 25 de outubro (25/10), em jogo válido pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Morumbi, em São Paulo (SP), às 21h30min. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
São Paulo x Bahia: como chegam os times
O Tricolor Paulista vive uma fase complicada na temporada, com sete derrotas nos últimos oito jogos. A equipe busca retomar o caminho das vitórias e se aproximar da zona de classificação à Libertadores, mas encara um adversário em boa fase. Atual nono colocado, o São Paulo soma 38 pontos, oito atrás do Bahia, primeiro dentro do G6.
O Esquadrão de Aço atravessa momento positivo e ocupa a quinta posição, com 49 pontos, apenas três atrás do Mirassol, quarto colocado. O time comandado por Rogério Ceni vem de vitórias sobre Internacional e Grêmio, além de buscar uma vaga direta na Libertadores de 2026. (Com Gazeta Esportiva)
São Paulo x Bahia: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- SporTV: canal de TV fechada
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo São Paulo x Bahia
Sábado, 25 de outubro (25/10), às 21h30min (horário de Brasília).
Onde será São Paulo x Bahia
Estádio Morumbi, em São Paulo (SP)
