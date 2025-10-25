São Paulo x Bahia: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O São Paulo vai enfrentar o Bahia hoje, 25, pelo Brasileirão. / Crédito: Rubens Chiri/ São Paulo FC

São Paulo e Bahia se enfrentam hoje, sábado, 25 de outubro (25/10), em jogo válido pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Morumbi, em São Paulo (SP), às 21h30min. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

São Paulo x Bahia: como chegam os times O Tricolor Paulista vive uma fase complicada na temporada, com sete derrotas nos últimos oito jogos. A equipe busca retomar o caminho das vitórias e se aproximar da zona de classificação à Libertadores, mas encara um adversário em boa fase. Atual nono colocado, o São Paulo soma 38 pontos, oito atrás do Bahia, primeiro dentro do G6. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp O Esquadrão de Aço atravessa momento positivo e ocupa a quinta posição, com 49 pontos, apenas três atrás do Mirassol, quarto colocado. O time comandado por Rogério Ceni vem de vitórias sobre Internacional e Grêmio, além de buscar uma vaga direta na Libertadores de 2026. (Com Gazeta Esportiva)

