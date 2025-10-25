Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

São Paulo x Bahia: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Jogo do Brasileirão Série A entre São Paulo e Bahia é neste sábado, 25, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Autor Iara Costa
Autor
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
São Paulo e Bahia se enfrentam hoje, sábado, 25 de outubro (25/10), em jogo válido pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Morumbi, em São Paulo (SP), às 21h30min. (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

São Paulo x Bahia: como chegam os times  

O Tricolor Paulista vive uma fase complicada na temporada, com sete derrotas nos últimos oito jogos. A equipe busca retomar o caminho das vitórias e se aproximar da zona de classificação à Libertadores, mas encara um adversário em boa fase. Atual nono colocado, o São Paulo soma 38 pontos, oito atrás do Bahia, primeiro dentro do G6.

O Esquadrão de Aço atravessa momento positivo e ocupa a quinta posição, com 49 pontos, apenas três atrás do Mirassol, quarto colocado. O time comandado por Rogério Ceni vem de vitórias sobre Internacional e Grêmio, além de buscar uma vaga direta na Libertadores de 2026. (Com Gazeta Esportiva)

São Paulo x Bahia: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

  • SporTV: canal de TV fechada
  • Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão: dia e horário do jogo São Paulo x Bahia

Sábado, 25 de outubro (25/10), às 21h30min (horário de Brasília).

Onde será São Paulo x Bahia

Estádio Morumbi, em São Paulo (SP)

