Fortaleza x Flamengo: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Fortaleza e Flamengo se enfrentam hoje, 25, pelo Brasileirão. / Crédito: Adriano Fontes/Flamengo

Fortaleza e Flamengo se enfrentam hoje, sábado, 25 de outubro (25/10), em jogo válido pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 19h30min. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Fortaleza x Flamengo: como chegam os times Apesar do cenário cada vez mais adverso, o Fortaleza se agarra às chances matemáticas para alimentar a esperança. Os comandados de Palermo perderam os dois jogos mais recentes, para Vasco e Cruzeiro, e terão de se reabilitar contra o Flamengo. O treinador argentino deve seguir com um número alto de baixas, mas terá quatro retornos: Gastón Ávila, Pablo Roberto, Deyverson e Adam Bareiro ficam novamente à disposição após suspensão automática na rodada passada. O zagueiro argentino e o atacante paraguaio, inclusive, devem ganhar vez como titulares. É possível também que o volante Pierre e o meia Pochettino apareçam na formação inicial.

