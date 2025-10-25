Fortaleza x Flamengo: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Fortaleza x Flamengo: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Fortaleza e Flamengo é neste sábado, 25, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Fortaleza e Flamengo se enfrentam hoje, sábado, 25 de outubro (25/10), em jogo válido pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 19h30min. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Fortaleza x Flamengo: como chegam os times
Apesar do cenário cada vez mais adverso, o Fortaleza se agarra às chances matemáticas para alimentar a esperança. Os comandados de Palermo perderam os dois jogos mais recentes, para Vasco e Cruzeiro, e terão de se reabilitar contra o Flamengo.
O treinador argentino deve seguir com um número alto de baixas, mas terá quatro retornos: Gastón Ávila, Pablo Roberto, Deyverson e Adam Bareiro ficam novamente à disposição após suspensão automática na rodada passada. O zagueiro argentino e o atacante paraguaio, inclusive, devem ganhar vez como titulares. É possível também que o volante Pierre e o meia Pochettino apareçam na formação inicial.
Na caça ao líder Palmeiras, o Flamengo também vai a campo desfalcado: o volante Pulgar e o meia Carrascal estão suspensos, enquanto os atacantes Pedro e Everton Cebolinha se recuperam de lesões. Léo Ortiz (estiramento no tornozelo direito), Alex Sandro (controle de carga) e De la Cruz (virose) são outras baixas por motivos clínicos.
Ainda assim, o técnico Filipe Luís conta com peças de qualidade para montar a escalação, como Emerson Royal, Saúl, Samuel Lino e Bruno Henrique, por exemplo. A zaga deve ter o experiente Danilo ao lado de Léo Pereira, e Luiz Araújo também pode ganhar chance no setor ofensivo. (Com Gazeta Esportiva)
Fortaleza x Flamengo: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Fortaleza x Flamengo
Sábado, 25 de outubro (25/10), às 19h30min (horário de Brasília).
Onde será Fortaleza x Flamengo
Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
Justiça absolve réus do caso do incêndio que matou 10 atletas de base do Flamengo; CONFIRA