LDU x Palmeiras: onde assistir ao vivo e online pela Libertadores

O Palmeiras vai enfrentar a LDU hoje, 23, pela Libertadores. / Crédito: César Greco/Palmeiras

LDU e Palmeiras se enfrentam hoje, quinta-feira, 23 de outubro (23/10), em jogo de ida válido pelas semifinais da Copa Libertadores da América 2025. A partida será disputada no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador, às 21h30min. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no ESPN (canal de TV fechada) e na Disney+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA

LDU x Palmeiras: como chegam os times Na primeira fase, a LDU conquistou três vitórias, sofreu dois empates e uma derrota. Com isso, avançou na liderança do grupo C, com o Flamengo em segundo, ambos com 11 pontos. Nas oitavas, passou pelo Botafogo: perdeu o jogo de ida, mas virou na volta e avançou. Nas quartas, eliminou o São Paulo, com duas vitórias (2 a 0 e 0 a 1). A equipe equatoriana está com foco 100% na semifinal da Libertadores, apesar de ainda estar mais duas competições. O clube teve dois jogos adiados contra Deportivo Cuenca, pelas quartas de final da Copa Equador, e Independiente Del Valle, pelo Campeonato Equatoriano. Na última sexta-feira, a LDU bateu o Barcelona de Guayaquil, por 3 a 0, pelo torneio nacional. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp