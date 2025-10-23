LDU x Palmeiras: onde assistir ao vivo e online pela Libertadores

LDU x Palmeiras: onde assistir ao vivo e online pela LibertadoresJogo da Libertadores entre LDU e Palmeiras é nesta quinta-feira, 23, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
LDU e Palmeiras se enfrentam hoje, quinta-feira, 23 de outubro (23/10), em jogo de ida válido pelas semifinais da Copa Libertadores da América 2025. A partida será disputada no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador, às 21h30min. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no ESPN (canal de TV fechada) e na Disney+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
LDU x Palmeiras: como chegam os times
Na primeira fase, a LDU conquistou três vitórias, sofreu dois empates e uma derrota. Com isso, avançou na liderança do grupo C, com o Flamengo em segundo, ambos com 11 pontos. Nas oitavas, passou pelo Botafogo: perdeu o jogo de ida, mas virou na volta e avançou. Nas quartas, eliminou o São Paulo, com duas vitórias (2 a 0 e 0 a 1).
A equipe equatoriana está com foco 100% na semifinal da Libertadores, apesar de ainda estar mais duas competições. O clube teve dois jogos adiados contra Deportivo Cuenca, pelas quartas de final da Copa Equador, e Independiente Del Valle, pelo Campeonato Equatoriano. Na última sexta-feira, a LDU bateu o Barcelona de Guayaquil, por 3 a 0, pelo torneio nacional.
O Palmeiras faz uma boa campanha na Libertadores. Na primeira fase, foi dono da melhor campanha geral, com 100% de aproveitamento. Enquanto nas oitavas, eliminou o Universitario-PER, com uma vitória (0 a 4) e um empate (0 a 0). Nas quartas, passou pelo River Plate-ARG, após duas vitórias (1 a 2 e 3 a 1).O Verdão é dono da melhor campanha e decide a vaga no Allianz Parque, na próxima semana.
Se de um lado a LDU foca 100% na semifinal da Libertadores, a equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira precisa dividir o foco com o Brasileirão. No torneio nacional, o Verdão é líder, com 61 pontos e vem de uma derrota para o Flamengo, por 3 a 2, resultado que tirou a vantagem palmeirense da ponta da tabela. Entre as semifinais, o Verdão enfrenta o Cruzeiro. (Com Gazeta Esportiva)
LDU x Palmeiras: onde assistir ao vivo ao jogo da Sul-Americana
- ESPN: canal de TV fechada
- Disney+: serviço de streaming
Sul-Americana: dia e horário do jogo LDU x Palmeiras
Quinta-feira, 23 de outubro (23/10), às 21h30min (horário de Brasília).
Onde será LDU x Palmeiras
Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador
