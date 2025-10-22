Flamengo x Racing: onde assistir ao vivo e online pela Libertadores

Jogo da Libertadores entre Flamengo e Racing é nesta quarta-feira, 22, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário

Flamengo e Racing se enfrentam hoje, quarta-feira, 22 de outubro (22/10), em jogo de ida válido pelas semifinais da Copa Libertadores da América 2025. A partida será disputada no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h30min. (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no Globo (canal de TV aberta), na GETV (canal do Youtube) e na Paramount+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.