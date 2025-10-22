Flamengo x Racing: onde assistir ao vivo e online pela Libertadores

Flamengo x Racing: onde assistir ao vivo e online pela LibertadoresJogo da Libertadores entre Flamengo e Racing é nesta quarta-feira, 22, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Flamengo e Racing se enfrentam hoje, quarta-feira, 22 de outubro (22/10), em jogo de ida válido pelas semifinais da Copa Libertadores da América 2025. A partida será disputada no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h30min. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no Globo (canal de TV aberta), na GETV (canal do Youtube) e na Paramount+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Flamengo x Racing: como chegam os times
O Flamengo não terá o atacante Everton Cebolinha (lesão no quadril) e o zagueiro Léo Ortiz (estiramento do ligamento do tornozelo direito) à disposição. Assim, Filipe Luis deve manter a base que venceu o Palmeiras, com Danilo ao lado de Léo Pereira na zaga.
No triunfo diante do Aldosivi, na última sexta-feira, o técnico Gustavo Costas poupou vários de seus titulares. Nesta quarta, o comandante não contará com os lesionados Alan Foneris, Franco Pardo e Elías Torres. (Com Gazeta Esportiva)
Flamengo x Racing: onde assistir ao vivo ao jogo da Sul-Americana
- Globo: canal de TV aberta
- GETV: canal do Youtube
- Paramount+: serviço de streaming
Sul-Americana: dia e horário do jogo Flamengo x Racing
Quarta-feira, 22 de outubro (22/10), às 21h30min (horário de Brasília).
Onde será Flamengo x Racing
Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
