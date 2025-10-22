Bahia x Internacional: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Bahia e Internacional se enfrentam hoje, 22, pelo Brasileirão. / Crédito: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Bahia e Internacional se enfrentam hoje, quarta-feira, 22 de outubro (22/10), em jogo válido pela 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), às 19 horas. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Bahia x Internacional: como chegam os times A equipe nordestina tenta o segundo resultado positivo consecutivo, pois superou o Grêmio, de goleada, por 4 a 0, na rodada anterior. Um triunfo dá a possibilidade de o Bahia subir uma colocação e se aproximar da classificação direta para a Libertadores. Além disso, pode ser um indício da consistência que o time ainda deseja alcançar. O técnico Rogério Ceni terá possivelmente a chance de voltar a utilizar Ramos Mingo e o Luciano Juba, que se recuperavam de lesões. Assim, o zagueiro provavelmente retornará aos 11 iniciais e o camisa 46 deve concorrer à vaga com Iago Borduchi. Há também disputas no meio entre Rodrigo Nestor e Michel Araújo, além de no ataque entre Tiago Souza e Sanabria.