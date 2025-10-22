Bahia x Internacional: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Bahia x Internacional: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo da Série A do Brasileirão entre Bahia e Internacional é nesta quarta-feira, 22, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Bahia e Internacional se enfrentam hoje, quarta-feira, 22 de outubro (22/10), em jogo válido pela 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), às 19 horas. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA
Bahia x Internacional: como chegam os times
A equipe nordestina tenta o segundo resultado positivo consecutivo, pois superou o Grêmio, de goleada, por 4 a 0, na rodada anterior. Um triunfo dá a possibilidade de o Bahia subir uma colocação e se aproximar da classificação direta para a Libertadores. Além disso, pode ser um indício da consistência que o time ainda deseja alcançar.
O técnico Rogério Ceni terá possivelmente a chance de voltar a utilizar Ramos Mingo e o Luciano Juba, que se recuperavam de lesões. Assim, o zagueiro provavelmente retornará aos 11 iniciais e o camisa 46 deve concorrer à vaga com Iago Borduchi. Há também disputas no meio entre Rodrigo Nestor e Michel Araújo, além de no ataque entre Tiago Souza e Sanabria.
Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp
O Colorado também venceu seu último jogo no Campeonato Brasileiro, mas não teve desempenho convincente no 2 a 0 sobre o Sport. Por isso, além do segundo resultado positivo seguido para construir uma distância maior para o Z4, uma boa atuação também se torna imprescindível. O comandante Ramón Díaz não terá dois dos seus principais jogadores à disposição. O atacante Carbonero, que cumprirá suspensão automática, e o meio-campista Alan Patrick, que continua em recuperação de lombalgia. Outras baixas são o volante Richard, em fase de aprimoramento da condição física depois de sofrer problema muscular no quadril, e o goleiro Rochet, também entregue ao departamento médico.
Por outro lado, o treinador deve ter o retorno de três jogadores. Victor Gabriel volta a ser opção após não enfrentar o Sport por pertencer ao clube pernambucano. Mercado, por sua vez, foi poupado pela comissão técnica, enquanto Luis Otávio se recuperou de uma lesão muscular na coxa esquerda. Alan Rodríguez permanece sendo dúvida, e Ramón Díaz ainda escolherá entre Bruno Gomes e Bruno Henrique no meio de campo. (Com Jogada10)
Bahia x Internacional: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Bahia x Internacional
Quarta-feira, 22 de outubro (22/10), às 19 horas (horário de Brasília).
Onde será Bahia x Internacional
Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
Quem é o fisiculturista brasileiro de 51 anos que conquistou América do Sul; CONFIRADúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente