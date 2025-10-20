Vasco x Fluminense: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Vasco x Fluminense: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Vasco e Fluminense é nesta segunda-feira, 20, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Vasco e Fluminense se enfrentam hoje, segunda-feira, 20 de outubro (20/10), em jogo válido pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 19h30min. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo na Record (canal de TV aberta), na CazéTV (canal do Youtube) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Vasco x Fluminense: como chegam os times
O Vasco, que soma 36 pontos, chega para o clássico embalado por duas vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, contra o Vitória e Fortaleza. Já o Fluminense vem de um triunfo contra o Juventude e acumula 41 pontos.
As equipes já se enfrentaram 336 vezes, com 113 triunfos do Fluminense, 101 empates e 122 vitórias do Vasco. Nos últimos cinco duelos, o time tricolor leva vantagem no retrospecto, somando três vitórias. (Com Gazeta Esportiva)
Vasco x Fluminense: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Record: canal de TV aberta
- CazéTV: canal do Youtube
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Vasco x Fluminense
Segunda-feira, 20 de outubro (20/10), às 19h30min (horário de Brasília).
Onde será Vasco x Fluminense
Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)