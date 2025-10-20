Transmissão de Vasco x Fluminense: assistir ao vivo - grátis

Transmissão de Vasco x Fluminense: assistir ao vivo - online e grátisJogo do Brasileirão entre Vasco e Fluminense acontece hoje, 20, e tem transmissão ao vivo; assista ao jogo online e grátis
Vasco e Fluminense se enfrentam hoje, segunda-feira, 20 de outubro (20/10), em jogo válido pela Série A do Brasileirão 2025.
A partida, que tem transmissão ao vivo e com imagens na Record, Premiere e Cazé TV, terá narração sem imagens no YouTube TV Vasco.
Confira abaixo ou assista direto do YouTube.
Vasco x Fluminense ao vivo hoje (20/10): assistir à transmissão
Jogo é disputado no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, e começa às 19h30min (horário de Brasília).
Vasco x Fluminense: onde assistir à transmissão do jogo do Brasileirão 2025
TV
- Premiere
- Record
Online
- YouTube Cazé TV
- YouTube - TV Vasco (sem imagens)
Vasco x Fluminense: escalações confirmadas
Vasco
Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê, Nuno Moreira e Coutinho; Rayan e Andrés Gómez.
Fluminense
Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Serna, Canobbio e Cano.
Retrospecto e últimos confrontos entre os times
- 2024-08-10 – Vasco 2-0 Fluminense – Brasileirão 2024
- 2024-04-20 – Fluminense 2-1 Vasco – Brasileirão 2024
- 2024-02-14 – Fluminense 0-0 Vasco – Carioca 2024
- 2023-09-16 – Vasco 4-2 Fluminense – Brasileirão 2023
- 2023-05-06 – Fluminense 1-1 Vasco – Brasileirão 2023
- 2023-02-12 – Fluminense 2-0 Vasco – Carioca 2023
- 2022-02-26 – Fluminense 2-0 Vasco – Carioca 2022
- 2021-03-30 – Fluminense 1-1 Vasco – Carioca 2021
- 2020-12-13 – Vasco 1-1 Fluminense – Brasileirão 2020
- 2020-08-29 – Fluminense 2-1 Vasco – Brasileirão 2020