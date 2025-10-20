Transmissão de Vasco x Fluminense: assistir ao vivo - grátis

Editor adjunto do O POVO Online

Thadeu Braga Editor adjunto do O POVO Online

Jogo do Brasileirão entre Vasco e Fluminense acontece hoje, 20, e tem transmissão ao vivo; assista ao jogo online e grátis

Vasco e Fluminense se enfrentam hoje, segunda-feira, 20 de outubro (20/10), em jogo válido pela Série A do Brasileirão 2025.

A partida, que tem transmissão ao vivo e com imagens na Record, Premiere e Cazé TV, terá narração sem imagens no YouTube TV Vasco.

