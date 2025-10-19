Mirassol x São Paulo: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Mirassol x São Paulo: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Mirassol e São Paulo é neste domingo, 19, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Mirassol e São Paulo se enfrentam hoje, domingo, 19 de outubro (19/10), em jogo válido pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP), às 18h30min. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Mirassol x São Paulo: como chegam os times
O Tricolor Paulista vive péssimo momento na temporada. A equipe vem de derrota para o Grêmio, por 2 a 0, na última rodada, e venceu apenas um dos últimos cinco jogos no Brasileirão. A equipe são-paulina ocupa a oitava colocação na tabela, com 38 pontos, cinco a menos que o Bahia, que fecha o G6.
Além disso, o time de Hernán Crespo ainda se recupera da eliminação nas quartas de final da Libertadores, para a LDU, com duas derrotas nas partidas. A equipe também amargou recentemente um duro revés contra o rival Palmeiras, de virada, por 3 a 2, em pleno Morumbis.
Do outro lado, o Mirassol segue sendo a sensação do Brasileirão. O time, comandado por Rafael Guanaes, se recuperou após três jogos seguidos sem vencer e triunfou em seus últimos dois compromissos. Na quarta-feira, a equipe bateu o Internacional em casa por 3 a 1.
O clube do interior paulista ocupa a quarta posição, com 49 pontos conquistados, 11 a mais em relação ao São Paulo. (Com Gazeta Esportiva)
Mirassol x São Paulo: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Mirassol x São Paulo
Domingo, 19 de outubro (19/10), às 18h30min (horário de Brasília).
Onde será Mirassol x São Paulo
Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)
