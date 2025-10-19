Internacional x Sport: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O Internacional vai enfrentar o Sport hoje, 19, pelo Brasileirão. / Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

Internacional e Sport se enfrentam hoje, domingo, 19 de outubro (19/10), em jogo válido pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), às 18h30min. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA

Internacional x Sport: como chegam os times O Colorado vem de derrota por 3 a 1 para o Mirassol, fora de casa, e segue ameaçado na tabela. Ocupa o 15º lugar, com 32 pontos, quatro acima do Vitória, primeiro dentro da zona de rebaixamento. Ramón Díaz terá uma série de baixas para escalar sua equipe. O zagueiro Victor Gabriel, emprestado pelo Sport, está fora, assim como Rochet, Juninho, Luis Otávio e Richard, todos lesionados. Oscar Romero cumpre suspensão, mas o time terá os retornos dos convocados Alan Benítez, Borré e Carbonero. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp