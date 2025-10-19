Internacional x Sport: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Internacional x Sport: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Internacional e Sport é neste domingo, 19, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Internacional e Sport se enfrentam hoje, domingo, 19 de outubro (19/10), em jogo válido pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), às 18h30min. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Internacional x Sport: como chegam os times
O Colorado vem de derrota por 3 a 1 para o Mirassol, fora de casa, e segue ameaçado na tabela. Ocupa o 15º lugar, com 32 pontos, quatro acima do Vitória, primeiro dentro da zona de rebaixamento.
Ramón Díaz terá uma série de baixas para escalar sua equipe. O zagueiro Victor Gabriel, emprestado pelo Sport, está fora, assim como Rochet, Juninho, Luis Otávio e Richard, todos lesionados. Oscar Romero cumpre suspensão, mas o time terá os retornos dos convocados Alan Benítez, Borré e Carbonero.
Lanterna do Brasileirão, o Leão da Ilha soma apenas 17 pontos em 27 jogos, com duas vitórias na competição. No último compromisso, empatou em casa por 1 a 1 com o Ceará. A distância para sair do Z-4 é de 14 pontos, o que torna a permanência na Série A bastante improvável.
O técnico Daniel Paulista não poderá contar com o lateral Aderlan, suspenso, e também tem problemas físicos: Hereda segue no departamento médico, enquanto Matheus Alexandre se recupera de uma virose. Hyoran, emprestado pelo Inter, também está fora. (Com Gazeta Esportiva)
Internacional x Sport: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Internacional x Sport
Domingo, 19 de outubro (19/10), às 18h30min (horário de Brasília).
Onde será Internacional x Sport
Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
