Flamengo x Palmeiras: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Flamengo x Palmeiras: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Flamengo e Palmeiras é neste domingo, 19, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Flamengo e Palmeiras se enfrentam hoje, domingo, 19 de outubro (19/10), em jogo válido pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 16 horas. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta), no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Flamengo x Palmeiras: como chegam os times
O Flamengo vive um momento de oscilação na temporada. O Rubro-Negro carioca somou duas vitórias, um empate e amargou duas derrotas nos últimos cinco jogos entre todas as competições. Apesar disso, a equipe conseguiu a classificação às semis da Libertadores e segue na perseguição ao líder Palmeiras no Brasileiro.
Os comandados do técnico Filipe Luís, inclusive, recuperaram um pouco da confiança com a vitória no clássico da última quarta-feira. O time da Gávea bateu o Botafogo por 3 a 0 no Nilton Santos e manteve a distância de três pontos para o Palmeiras.
No Campeonato Brasileiro, o Flamengo ocupa a vice-liderança, com 58 pontos, e fica atrás apenas do Verdão, que soma 61 pontos.
O Palmeiras, por sua vez, passa por um de seus melhores momentos na temporada. Após a derrota para o Bahia, o Alviverde engatou uma sequência de quatro vitórias consecutivas e ganhou de Vasco, São Paulo, Juventude e Red Bull Bragantino - estes dois últimos com direito a goleadas.
Se o recorte for estendido, os números do Verdão ficam ainda melhores. Nos últimos 15 jogos por todos os torneios, a equipe alviverde amargou somente uma derrota, conquistando 12 triunfos e dois empates. O técnico Abel Ferreira encontrou novas soluções e está extraindo o melhor de sua equipe.
Além de liderar o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras também chega confiante às semifinais da Libertadores, na qual terá pela frente a LDU, do Equador. (Com Gazeta Esportiva)
Flamengo x Palmeiras: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Globo: canal de TV aberta
- SporTV: canal de TV fechada
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Flamengo x Palmeiras
Domingo, 19 de outubro (19/10), às 16 horas (horário de Brasília).
Onde será Flamengo x Palmeiras
Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
