Ceará x Botafogo: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Ceará x Botafogo: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Ceará e Botafogo é neste domingo, 19, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Ceará e Botafogo se enfrentam hoje, domingo, 19 de outubro (19/10), em jogo válido pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 18h30min. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Ceará x Botafogo: como chegam os times
O Vozão vive fase de recuperação e soma duas vitórias nos últimos cinco jogos. Sob o comando de Léo Condé, o time empatou com o Sport fora de casa e chega confiante para tentar repetir boas atuações diante da torcida.
O treinador não poderá contar com Dieguinho, Marcos Victor e Luiz Otávio, todos no departamento médico. Ainda assim, o Ceará aposta na força ofensiva de Pedro Raul, que marcou recentemente após jejum de nove jogos e reencontra o ex-clube.
O time de Davide Ancelotti tenta se reerguer após duas derrotas seguidas e enfrenta problemas com desfalques. Alexander Barboza e Marlon Freitas estão suspensos, enquanto nomes como Alex Telles, Álvaro Montoro, Kaio Pantaleão, Danilo, Neto e Bastos seguem no departamento médico.
Com 43 pontos, o Alvinegro ocupa a 5ª colocação e tenta se manter no pelotão de cima do campeonato. O técnico espera ver o time mais eficiente nas finalizações — uma das principais queixas após o revés para o Flamengo. (Com Gazeta Esportiva)
Ceará x Botafogo: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Ceará x Botafogo
Domingo, 19 de outubro (19/10), às 18h30min (horário de Brasília).
Onde será Ceará x Botafogo
Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
