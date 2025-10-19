Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará x Botafogo: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Ceará x Botafogo: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Jogo do Brasileirão Série A entre Ceará e Botafogo é neste domingo, 19, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Autor Iara Costa
Autor
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Ceará e Botafogo se enfrentam hoje, domingo, 19 de outubro (19/10), em jogo válido pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 18h30min. (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA

Ceará x Botafogo: como chegam os times  

O Vozão vive fase de recuperação e soma duas vitórias nos últimos cinco jogos. Sob o comando de Léo Condé, o time empatou com o Sport fora de casa e chega confiante para tentar repetir boas atuações diante da torcida.

O treinador não poderá contar com Dieguinho, Marcos Victor e Luiz Otávio, todos no departamento médico. Ainda assim, o Ceará aposta na força ofensiva de Pedro Raul, que marcou recentemente após jejum de nove jogos e reencontra o ex-clube.

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

O time de Davide Ancelotti tenta se reerguer após duas derrotas seguidas e enfrenta problemas com desfalques. Alexander Barboza e Marlon Freitas estão suspensos, enquanto nomes como Alex Telles, Álvaro Montoro, Kaio Pantaleão, Danilo, Neto e Bastos seguem no departamento médico.

Com 43 pontos, o Alvinegro ocupa a 5ª colocação e tenta se manter no pelotão de cima do campeonato. O técnico espera ver o time mais eficiente nas finalizações — uma das principais queixas após o revés para o Flamengo. (Com Gazeta Esportiva)

Ceará x Botafogo: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

  • Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão: dia e horário do jogo Ceará x Botafogo

Domingo, 19 de outubro (19/10), às 18h30min (horário de Brasília).

Onde será Ceará x Botafogo

Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Brasil vai enfrentar Senegal e Tunísia e novembro; CONFIRA

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar