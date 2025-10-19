Ceará x Botafogo: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Ceará e Botafogo se enfrentam neste domingo, 19, pelo Brasileirão. / Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Ceará e Botafogo se enfrentam hoje, domingo, 19 de outubro (19/10), em jogo válido pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 18h30min. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Ceará x Botafogo: como chegam os times O Vozão vive fase de recuperação e soma duas vitórias nos últimos cinco jogos. Sob o comando de Léo Condé, o time empatou com o Sport fora de casa e chega confiante para tentar repetir boas atuações diante da torcida. O treinador não poderá contar com Dieguinho, Marcos Victor e Luiz Otávio, todos no departamento médico. Ainda assim, o Ceará aposta na força ofensiva de Pedro Raul, que marcou recentemente após jejum de nove jogos e reencontra o ex-clube. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp