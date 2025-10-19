Bahia x Grêmio: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Bahia x Grêmio: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Bahia e Grêmio é neste domingo, 19, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Bahia e Grêmio se enfrentam hoje, domingo, 19 de outubro (19/10), em jogo válido pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), às 20h30min. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Bahia x Grêmio: como chegam os times
O Esquadrão de Aço busca recuperação após a derrota por 2 a 1 no clássico contra o Vitória, no Barradão. A equipe de Rogério Ceni soma 43 pontos, ocupa a sexta colocação e tem um jogo a menos em relação a seus concorrentes diretos na briga pelo G-4.
O Bahia, porém, convive com uma série de desfalques: Caio Alexandre, Erick Pulga, Ramos Mingo, Luciano Juba e João Paulo estão lesionados, enquanto Everton Ribeiro segue em tratamento contra um câncer na tireoide.
O Tricolor Gaúcho chega embalado após vencer o São Paulo por 2 a 0 em Porto Alegre. Com o resultado, o time de Mano Menezes subiu para a 11ª posição, com 36 pontos, se distanciando da zona de rebaixamento e mirando um possível G-8.
A equipe também tem baixas importantes: Tiago Volpi, Willian, Villasanti, Braithwaite e Balbuena estão fora, enquanto Dodi cumpre suspensão. Alysson, lesionado contra o São Paulo, é dúvida. (Com Gazeta Esportiva)
Bahia x Grêmio: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Bahia x Grêmio
Domingo, 19 de outubro (19/10), às 20h30min (horário de Brasília).
Onde será Bahia x Grêmio
Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
