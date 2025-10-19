Bahia x Grêmio: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Grêmio e Bahia vão se enfrentar hoje, 19, pelo Brasileirão. / Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Bahia e Grêmio se enfrentam hoje, domingo, 19 de outubro (19/10), em jogo válido pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), às 20h30min. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Bahia x Grêmio: como chegam os times O Esquadrão de Aço busca recuperação após a derrota por 2 a 1 no clássico contra o Vitória, no Barradão. A equipe de Rogério Ceni soma 43 pontos, ocupa a sexta colocação e tem um jogo a menos em relação a seus concorrentes diretos na briga pelo G-4. O Bahia, porém, convive com uma série de desfalques: Caio Alexandre, Erick Pulga, Ramos Mingo, Luciano Juba e João Paulo estão lesionados, enquanto Everton Ribeiro segue em tratamento contra um câncer na tireoide. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp