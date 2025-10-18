Cruzeiro x Fortaleza: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Cruzeiro x Fortaleza: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Cruzeiro e Fortaleza é neste sábado, 18, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Cruzeiro e Fortaleza se enfrentam hoje, sábado, 18 de outubro (18/10), em jogo válido pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG), às 21 horas. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Cruzeiro x Fortaleza: como chegam os times
Na campanha, o Cruzeiro detém o quinto melhor ataque da atual edição da Série A, com 41 gols marcados, e a segunda defesa mais consistente, com apenas 21 tentos sofridos – o Flamengo, com 13, lidera o ranking.
Para o duelo, Léo Jardim não contará com o centroavante Kaio Jorge, artilheiro do certame, nem com o goleiro Cássio. Por outro lado, o zagueiro Fabrício Bruno, convocado para a Seleção, está de volta.
No Pici, o discurso é de seguir lutando enquanto a matemática indicar que é possível escapar do rebaixamento. Restando 11 partidas, a projeção do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) coloca os 44 pontos como número seguro contra o rebaixamento – apenas 8% de risco. Para alcançar essa marca, o Leão precisa, no mínimo, vencer seis jogos e empatar dois.Na viagem para Belo Horizonte, 24 atletas foram relacionados, enquanto dez tiveram que permanecer na capital cearense.
Destes desfalques, cinco foram por lesão: Matheus Pereira (edema), Lucas Crispim (edema), Benevenuto (edema), Allanzinho (edema) e João Ricardo (em recuperação após cirurgia). Os demais foram por suspensão: Gastón Ávila, Deyverson, Kuscevic, Bareiro e Pablo Roberto. (Com Gazeta Esportiva)
Cruzeiro x Fortaleza: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- SporTV: canal de TV fechada
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Cruzeiro x Fortaleza
Sábado, 18 de outubro (18/10), às 21 horas (horário de Brasília).
Onde será Cruzeiro x Fortaleza
Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
