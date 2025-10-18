Cruzeiro x Fortaleza: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O Fortaleza vai enfrentar o Cruzeiro hoje, 18, pelo Brasileirão. / Crédito: FERNANDA BARROS

Cruzeiro e Fortaleza se enfrentam hoje, sábado, 18 de outubro (18/10), em jogo válido pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG), às 21 horas. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Cruzeiro x Fortaleza: como chegam os times Na campanha, o Cruzeiro detém o quinto melhor ataque da atual edição da Série A, com 41 gols marcados, e a segunda defesa mais consistente, com apenas 21 tentos sofridos – o Flamengo, com 13, lidera o ranking. Para o duelo, Léo Jardim não contará com o centroavante Kaio Jorge, artilheiro do certame, nem com o goleiro Cássio. Por outro lado, o zagueiro Fabrício Bruno, convocado para a Seleção, está de volta.

